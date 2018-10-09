〈每日外資外匯觀點〉RaboBank：看好明年中以前美元多頭不墜 唱衰歐元至1.12

美元指數周一再度突破 96，花旗集團歐洲、中東和非洲的 G-10 外匯策略負責人 Todd Elmer 表示，美國數據強勁、聯準會鷹派立場、市場對升息的預期、美債殖利率高漲、貿易戰加劇、市場對義大利預算爭議的擔憂等，本周均將強化美元的漲勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 也認為，美債殖利率持穩在高檔，有助於美元持續走強，目前美元在 95.6 以上震盪走高，若能有效突破上周高點 96.1，將可進一步將震盪整理區間推高。

RaboBank：明年中前美元維持多頭走勢

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 預期，美國聯準會未來幾個季度內將維持積極的升息步伐，明年中以前美元將維持多頭走勢，但隨後在 2019 年底前將回落到目前的水平；並預估明年中歐元兌美元下看至 1.12，明年底前則回升至 1.15。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國農業信貸銀行外匯策略師 Manuel Oliveri 則認為，美元早已反應已公布的強勁經濟數據，未來新數據必須要讓投資者更加驚喜，才能進一步推升美元。

此外，最新公布的 10 月 2 日當週 IMM 淨投機者持倉數據顯示，美元投機性多頭在 9 月中旬大幅攀升，意味市場多頭力挺美元的人氣仍未散去。

歐元兌美元周一一度跌到 1.1457，創下 8 月 20 日以來新低，歐元下跌也讓美元得到提振；另一方面，市場關注義大利預算若未達成協議，恐將進一步打壓歐元。

但摩根士丹利從基本面來看歐元，則抱持樂觀態度，認為歐元進一步走弱的幅度有限。