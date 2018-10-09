【華冠投顧】窮寇莫追急跌之後會有反彈

上市小漲 10 點，上櫃指數持續下跌修正跌幅達 1.57%，上櫃指數直直落，但窮寇莫追，急跌之後會有反彈。被動元件龍頭 (2327) 國巨與矽晶圓龍頭 (6488) 環球晶兩檔，分別出現 4.83% 與 5.53% 的反彈，如果跌深的漲價概念股已經出現止跌反彈的跡象，就能帶動族群個股也止跌反彈，進而擴散到其他族群如蘋概股、5G 概念股、AI 概念股等的止跌反彈的機會。

【個股分析】

(6153) 嘉聯益，新 iPhone 開始拉貨，9 月營 17.77 億元，創下近四年來的新高峰。法人表示，看好 5G 通訊技術的高成長性，NFC、Wi-Fi、GPS 等高頻高速通訊模組有助於 LCP 軟板天線需求大增，預估嘉聯益營收可望一路成長到年底。

(2413) 環科，搶攻車用 ADAS 系統有成，裝置於後保除桿盲點偵測雷達順利打入日本 Honda，出貨 Honda 旗下 4 款轎車系列，預計今年台灣及大陸地區盲點偵測雷達出貨量可望達 22000 台，受惠於網通及 BSD 出貨攀升，環隆今年業績可望逐季成長至第 4 季，今年獲利會比去年好。

(4130) 健亞，治療狼瘡性腎炎用藥 Mycocep，獲得衛福部食藥署上市許可，該藥品享有 5 年行政保護。紅斑性狼瘡國內患者約 3 萬人，市場規模約 10 億元，健亞可望拿下兩位數市占率。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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