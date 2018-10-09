【華冠投顧】慶祝國慶日台股紅了，但OTC重挫再破底!

明日雙十國慶日，政府進場護盤撐指數漲 10 點，收 10466，成交量 1209 億元，不過櫃買指數→重挫 1.57% 再創低! 盤面跌的股票 952 檔比昨日還多，很多股票重挫，血流如注! 血流成河，慘不忍睹! 包括佳凌 (4976)，譜瑞(4966)，康控(4943)，基亞(3176)，云辰(2390)，合一(4743)，達邦蛋(6578)，穩懋(3105)，旺宏(2337)，今國光(6209)，玉晶光(3406)，光磊(2340)，TPK(3673)，尼克森(3317)，杰力(5299)，欣興(3037)，新鉅科(3630)，致茂(2360)，精材(3374)，GIS(6456)，東鹼(1708)，百合(9938)… 等均重挫慘跌! 但是昨日跟大家提醒說，指數創低，破低股票一大堆，但… 有些股票別亂砍，會砍在地板，等反彈再行減碼，今日… 看吧! 被動元件國巨(2327)+ 華新科(2492)+ 禾伸堂(3026) 等。以及矽晶圓環球晶 (6488)，台勝科(3532)，中美晶(5483)，合晶(6182) 等股價均收漲!

台股慶祝國慶日只漲 10 點，但 OTC 重挫，很多股票重挫，做多時機尚未成熟，投資人仍要有風險意識，多看少做，耐心等待可以進場的訊號出現，才決定全力以赴搶跌深反彈!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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