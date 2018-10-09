【豐銀投顧】風險最多只有200點

◆盤勢分析

記不記得？上週彭博社報導中國解放軍把一粒如米粒小般的後門晶片嵌在電路板，再供應給超微，透過超微再擴散到全球主要電子設備上進行監控。這個指控在內行人來看根本是不可能，要在要在主機板上植入『額外』的晶片是很難、幾乎不可能辦到的事。結果金融周刊訪問台灣資通電軍指揮官，這位負責台灣資訊作戰的指揮官說，在主機板上『額外』新增間諜晶片很難，最有可能的就是設計主機板的廠商配合中國，在設計時就已經將間諜晶片設計在主機板上了。這麼說來，豈不是在暗示:「只要是在中國生產的東西，美國都不放心」？因此這只是個籍口，美國說要回流美國可能不見得是真的。但把產業從中國趕出去卻是真的。

在這情況下美國就是要趕跑中國的外資。中國現在要吸引外資進入設廠幾乎難如登天。和印度、東南亞國家的便宜人力相比，中國也沒了特別新鮮感。人行今年四次降準，一共釋放出 3.65 兆人民幣到市場上，這麼大的資金流，陸股為何無感? 這是因為這些錢根本不敢往民間企業跑，這樣一來會導致民間沒有人投資，經濟就會停淡。中國為何一年要維持 6.5% 的經濟成長率？因為每年有 1000 萬人加入就業市場，如果成長率不夠高失業率必定提高。而且偏高的債務需要高經濟成長才能「轉的過來」。像中國這樣大的國家，出了事都是超大級數的事情，之所以看起來風平浪靜，是因為媒體管制的關係。等到真正暴出來，其嚴重程度都是很驚人的！

以上的說明，就能解釋為何台股的電子股弱成這個樣子，台灣電子股大多在中國有設廠，如果受到中美貿易戰的影響，如果不能順利撤廠，損失必定慘重。這也就是為何筆者認為最近應該以期貨投資為主，股票則要再等等的主因，希望大家明白。目前的盤勢，大盤量能已縮，負乖離預計將擴大至底部，很容易形成技術性的反彈。雖然切確的時間點尚不能得知，但在此大概可以明白，大盤的最低點應是落在 10250-10450 之間，不需要看的太空，手中有多單的人不要再砍在低點了，祝假日愉快。

豐銀投顧 李世新 分析師