【華冠投顧】武傑電台:台股終於見紅小漲10點!雙十國慶後怎麼看?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 9958 世紀鋼、6488 環球晶、3661 世芯 KY、2327 國巨、3083 網龍。

◆ 台股盤勢分析:

雙十國慶

雙十前夕，台股早盤小漲 + 8 點開出，盤中漲跌亙見，加權指數狹幅震盪；下半場買盤轉強，一度挑戰 10500 點，終場小漲 + 10 點作收，收在 10466 點，成交量 1209 億。

大型權值股在『雙十國慶』前夕，一如預期出現『護盤』力道；讓台股不致於出現像上周一樣的崩跌。不過，就如同我們先前所說的… 台股真正的考驗會落在雙十過後。目前弱勢的被動元件相關個股開始止穩，對多方而言是一件好事；如果在雙十過後，台股可以在沒有『護盤』力道下，依舊可以持續走強，短線的『信心崩潰』才可望告一段落。

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◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3083 網龍、2501 國建、2605 新興、6488 環球晶、2327 國巨… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

4943 康控 KY、3227 原相、3176 基亞、8044 網家、2390 云辰、GIS-KY、3105 穩懋… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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