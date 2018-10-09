【日盛投顧】止跌回穩 或將進入區間整理

◆盤勢分析

1. 國際股市稍稍止跌回穩，使得週二台股開高後進入震盪，暫時擺脫過去幾個交易日連續下跌的窘境，電子股賣壓仍然沈重，非金電、金融股稍有表現，終場指數小漲 10.90 點，漲幅 0.10%，收在 10466.83，成交金額持續萎縮至 1209.09 億元。

2. 觀察台股技術面，上星期下半週出現重挫，台股出現今年以來首次正式跌破年線支撐的情況，走揚超過兩年的年線在開始出現走跌，短、中期均線已經呈現空頭排列，再加上今年以來 10750 附近頸線的頭部型態十分完整，在均線、型態皆有沈重壓力下，預料台股即便短線因負乖離過大、日 KD 指標在相對低檔，出現跌深反彈，反彈空間恐將有限，最好狀況將是反覆震盪整理。由於短線台股跌幅已大、日 KD 指標已經來到低檔超賣區，再加上連續兩個交易日量縮留下影線，短線台股或有反彈機會，週一低點 10400 附近或有短撐，上檔壓力區在型態頸線 10750 附近。觀察台股籌碼面，外資 - 57.22 億元、投信 + 2.90 億元、自營商 + 0.23 億元，三大法人合計賣超 54.08 億元。

電子股壓力仍重 聚焦原物料、百貨、越概

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.30%、金融 + 0.51%、非金電 + 0.55%、櫃檯市場 - 1.57%，櫃檯市場持續重挫，近兩個月跌幅將近 20%，中、小型電子股賣壓持續沈重，再加上大型權值電子股的補跌，近期電子股恐怕僅能個股或個別題材因應，9 月營收、購併題材或有個股表現機會；金融股近期出現補跌後，週二止跌回穩，諸多個股皆剛好來到短期重要支撐區，再加上政府宣示護盤決心，金融股或將是護盤標的情況下，短線具指標、佔權值的金融股或有表現機會；非金電近期以原物料（水泥、鋼鐵、散裝航運）、越概、營建、百貨較有表現，將是短期操作重心。