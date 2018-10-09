【華冠投顧】台股10月份 起義來歸 棄暗投明！

何丞唐 分析師

焦點個股：5328 華容、3083 網龍、6488 環球晶、3532 台勝科、3176 基亞、6578 達邦蛋

台股今日終場加權指數上漲 10 點，收在 10466 點，成交量為 1209 億元。

本波大盤跌了 661 點，當現在外面淒淒慘慘戚戚的時候，但在鑽石王國，不講你以為漲了 700 點，但，因為全國會員賺好賺飽。10 月份的第一天，這記得吧，我請你將賺完「獲利三兄弟」的全部資金，來「黃銅換黃金」重壓風電雙雄，9958 世紀鋼、2031 新光鋼，大賺完鋼鐵類股之後，全部資金請你全力重壓生技，你看一下「時來運轉」吧，裡面就兩檔生技股。大盤上週跌 600 點，你知道全市場，我敢講超過八成的人虧損連連。現在 2327 國巨，從 1300 元跌到現在腰斬。我說過，國巨在 1000 元的時候，已完成禾伸堂 18 年前的「未竟之功」，也就是說，市面上聽到的被動元件利多，跟 18 年前一模一樣，都是日本廠商減產、都是產品價格大幅上揚，同樣的把戲，在 18 年前就經歷一模一樣的狀況了，所以我在國巨 1000 元的時候就跟你講得很清楚了，被動元件股價不值得這麼高的原因，我很不會做生意啦，當頭棒喝，這叫標標準準的景氣循環股，你最後有沒有醒過來我是不知道。

所以這一波幾乎所有人倒在被動元件，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、2478 大毅… 還有矽晶圓，多少人掛在 6488 環球晶、3532 台勝科。台勝科如果現在還原權值，你知道跌到什麼價位了嗎？不到 50 元了耶，從 180 元到 48 元，將近當初我們買進的價位了耶。

那全市場最大的贏家在哪裡？當然在鑽石王國。有沒有讓你「時來運轉」，10 月份大盤崩跌，你來拿資料的好朋友，only"two" 的生技股：3176 基亞、6578 達邦蛋，我還在 line 群組跟大家說，何時該獲利，你趕快打電話來。不要說老師沒講，老師都講在前面。所以為什麼老師說，只有掌握第一手產業資訊，才能帶你賺「獲利三兄弟」、「風電雙雄」加上「時來運轉」-only"two" 的生技。

此波暴跌 700 點！如果您是傷痕累累的、只看不做的、套牢滿手的、亂槍打鳥、股票滿手等解套的！起義來歸、棄暗投明！

PS. 其實也不是那麼歡迎你加 LINE ID，因為老師也是百忙之中，免費服務真正想賺錢的好朋友，畢竟每個月的訊息費用都是老師自掏腰包的，祝順心。

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