文／蔡立勳

走出高雄捷運衛武營站六號出口，眼前的衛武營國家藝術文化中心（以下簡稱衛武營），以 8000 多片不規則金屬鋼板組成單一屋頂，流線型的外觀，猶如一架飛碟空降在此；換個角度看，倒也像是微波粼粼的海面，呼應海港城市的意象。

八年前開工，原訂 2013 年落成的衛武營，工程幾經延宕，好不容易，軟硬體逐步到位。今年 10 月 13 日，這座與台北國家兩廳院、台中國家歌劇院既競爭又合作的場館，終於要開幕了。

五大廳院震撼亮相 處處可見港都意象

包含占地 47 公頃的都會公園在內，衛武營一帶，從清朝末年，便一直裹著軍事色彩，直到 1979 年，軍事會議裁定，不再適合軍事用途，各單位才陸續整併、撤離。

轉型過程中，有人主張，營區要改建為大學，也有人倡議興建軍眷住宅。斡旋多年，終在 1996 年、2003 年拍板，衛武營華麗轉身，成為都會公園、國家級表演場館。

經過十幾年，衛武營總共有五大廳院亮相了。包括音樂廳 2012 席、表演廳 434 席、歌劇院 2248 席、戲劇院 1212 席、及戶外劇場。

五大廳院的設計理念從在地出發，以台灣常見，枝椏糾結、根鬚盤錯的榕樹群為意象，由荷蘭建築師法蘭馨 ‧ 侯班（Francine Houben）操刀設計。外觀看來就像五棵榕樹，彼此頂層的「樹冠」相通，就成了餐廳、賣店駐點的樹冠大廳。

至於戶外劇場，正前方有偌大的公園，綠草如茵，可容納 2 萬觀眾，往右前方望，高雄市景盡收眼底，已是高雄欣賞落日的新好去處。

善用公共空間也是侯班的設計精髓。她將廳院的戶外空間，打造為 24 小時開放的「榕樹廣場」，透過多處出入口，模糊場館、公園間的界線，讓每個人只要在公園，都能很自然地走進榕樹廣場。

廣場雖名為「榕樹」，其實並沒有半株植物，但行走其中，微風不停吹拂，宛如真置身榕樹群下，能使人忘卻戶外的炎熱。

廳院外牆由 2320 片鋼板組成，表面略有凹凸，也是侯班因應高雄濕度、鹽度皆高的環境，以既有的造船技術打造的。鋼片上保留了船身的焊線、吃水線，「強調高雄海港城市的意象，」衛武營技術經理陳美玲解釋。

多項硬體設施 寫下全台第一

除了建築設計前衛外，四座廳院也各有特色，寫下多項全台第一。

例如，歌劇院不僅是全台規模最大的劇場，也是首座以大型電腦輔助運作的歌劇院，舞台的機械設備完全自動化。名為歌劇院，並非專指演出歌劇，而是戲劇、舞蹈、音樂等表演藝術的總和。

第二，一般劇場後台多是一片漆黑，但這裡卻漆上灰白色，注重採光。

陳美玲指出，劇場工作人員在演出前後，長時間待在後台，往往一早上工，下班時外頭已一片黑，因此特別給他們明亮、健康的環境。甚至，舞台後方控制室也開了天窗、引入自然光，讓工作團隊隨時感知天候。

第三，這裡裝配 9085 支音管、全亞洲最大的管風琴。第四，衛武營是全台首座葡萄園式音樂廳。觀眾席錯落分布，有高有低，宛如山坡地的葡萄園，讓觀眾圍繞演出者，從各個角度，更清楚地看見舞台。「觀眾不管坐在哪個位子，聽到的聲音幾乎一樣，非常平均，」陳美玲解釋。

這項設計首次誕生是在 1963 年完工的德國柏林愛樂音樂廳，背後推手則是指揮巨擘卡拉揚（Herbert von Karajan）。之後東京三得利音樂廳、丹麥哥本哈根音樂廳等知名場館，均群起效尤，台灣則是第一次引進。

有別於台灣觀眾熟悉的鞋盒式舞台，大多數觀眾只能看到指揮背面，葡萄園式設計也能讓多數觀眾一睹指揮的陶醉神情。

看來衛武營除了各種演出，硬體本身也開創許多台灣第一，值得細細品味。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 10 月

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