台灣AI學校實戰練兵 8個月培養2200名專才

文 / 陳育晟

國外吹起 AI 應用大浪時，台灣產業想導入卻找不到人才。如今台灣人工智慧學校開課，推動培訓專才，加速實現產業 AI 化。

9 月 2 日，中研院人文社會科學館現場，來自金融、服務、製造、媒體等各領域的 AI（人工智慧）人才，輪流在台上發表如何用 AI 解決企業內部的難題。

這場景，在一年前簡直難以想像。去年 7 月，行政院科技會報邀集國內科技業者共商 AI 發展大計時，普遍認為台灣 AI 人才不足，產業轉型困難。但就是有一群人不死心，反而提出 AI 人工智慧學校的想法，扮演推手。

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋，正是推手之一。

從小就對科技、寫程式有濃厚興趣的他，10 歲時發現哥哥在看一本談程式的書，充滿好奇心。雖然一個英文字也看不懂，他還是請哥哥提供專有名詞解釋，一字一句慢慢讀，踏上自學程式之路。

26 歲，陳昇瑋進入台大電機博士班就讀時，已是國內資料科學界新星。還沒畢業，就收到中研院邀請擔任資訊科學研究所助研究員，並在畢業後的第 15 天報到。

產業想導入 AI 卻苦無人才

陳昇瑋好奇，國外早已吹起 AI 應用大浪，台灣產業如何呢？於是和中研院院士孔祥重等多位研究員，走訪 20 多家涵蓋製造、石化、紡織領域的企業，發現台灣業者早就注意到 AI 崛起，但想導入時，卻苦於找不到人才。

陳昇瑋觀察，不管是紡織業、IC 組裝、印刷電路版產業，台灣各大廠都還有一批人，每天得用肉眼檢查半成品是否有瑕疵。

而在自動流程控制方面，機器參數往往仰賴工程師調整，但總不夠精準。若善用 AI，可提升到 98％以上。

此外，原料最佳化組合，過去多半依靠老師傅的經驗，若能導入機器學習，能在兩個月內把良率提升至 95％以上。

孔祥重與陳昇瑋估計，台灣目前的 AI 人才缺口至少 10 萬人，「不是我想做，而是這件事必須要被做，」陳昇瑋說。

為了推動培訓，孔祥重找國票金控董事長魏啟林、中央研究院院長廖俊智研商，籌備財團法人科技生態發展公益基金會（簡稱科生會），很快的就獲得奇美、台塑、英業達、義隆電、聯發科、友達各捐贈台幣 3000 萬元，成立台灣人工智慧學校。

課程錄取率 48％ 競爭激烈

今年 1 月第一期課程在台北展開，分為技術領袖培訓班、經理人週末研修班。第一期考試共有 410 人報名，僅 48％通過，錄取 210 人，顯示競爭激烈。

直擊上課現場時發現，教室內鴉雀無聲，每位學員盯著電腦螢幕寫程式、練習資料分析、深度學習模型計算等 AI 核心技術，若有不懂馬上向助教請益。

一位大學主修資訊科學，畢業後任職程式工程師的學員，把工作辭了，專門來上課，「課程強度很強，每天上完都精疲力盡，但很有成就感，」他說。

不少企業從第一期就選派員工上課。以台塑集團為例，四寶各找 4 至 5 名，共 17 位先遣部隊學習。由於石化業本就高度自動化、電腦化，台塑希望進一步導入 AI，分析廠區內蒐集的數據。

「我也很想去，但我的身分讓我沒時間去，」台塑總裁王文淵公開表示。 陳昇瑋透露，台塑曾選某條生產線、用兩個月的時間導入 AI，讓王文淵讚不絕口。

第一期課程得到產官學界一致好評後，其他縣市也紛紛提出開課需求。7 月，新竹分校開課了，與交通大學合作。

台中分校也從 8 月展開，與東海大學、逢甲大學及中國醫藥大學、亞洲大學系統大學「中亞聯大」合作。

至今八個月，台灣人工智慧學校已在台北、台中、新竹培育超過 2200 人。

在前科技部部長、現任中山大學物理系教授楊弘敦牽線下，台灣人工智慧學校也將與中山大學合作，在高雄開設經理人週末研修班，9 月底開始招生，明年開課。

「每個產業一定都要有懂 AI 的人，」隨著台灣人工智慧學校遍地開花，陳昇瑋說，產業 AI 化不再只是夢想，而是幫助轉型的現在進行式。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 10 月

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