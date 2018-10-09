「文化遊俠」童子賢 愛文學、挺藝文、護生命

文╱楊泰興

台灣傑出的企業家很多，慈善家也不少，但要像和碩董事長童子賢一般，同時兼具「鍾情文學、關懷藝文、重視環保、珍惜生命」等特質者，可說寥寥無幾。他是台灣少數的兆元級企業家，但為人低調不張揚，台灣各個角落，都有童子賢的傳奇故事。今年 11 月 1 日、2 日，童子賢將出席第 16 屆華人領袖遠見高峰會，與在場嘉賓們，分享他的人生哲學。

入夜，鄰近台灣大學的台北辛亥路，依舊車水馬龍、川流不息。一牆之隔，仍舊新簇簇的台大社科院沉靜不語，緊連日本建築大師伊東豊雄的森林造型圖書館，綻放暖光，主建築大樓的清水模長廊，低調、樸素、昏暗、靜謐，這一道長廊盡頭竟有面玻璃牆面，上面鐫刻的宋體字熒熒發光，是一首楊牧的現代詩〈學院之樹〉：

「在一道長廊的盡頭，冬陽傾斜溫暖，寧靜，許多半開的窗擁進一片曲綣凶猛的綠，我探身端詳那樹，形狀介乎暴力和同情之間……」

詩中提到了飛舞的彩蝶，被女孩夾入書頁中，接著這樣寫著：

「留下失去靈魂的一襲乾燥的彩衣在書頁的擁抱裏，緊靠著文字不見得就活在我們追求的同情和智慧裏。」

惜人才庫〉贊助學院裝修 功成不掛名

這棟社科院大樓，2006 年與伊東豊雄簽約後，邊建邊募款，蓋到完工，卻因資金耗盡，無錢裝修了。前院長林惠玲教授奔走社會賢達，屢屢碰壁，直到 2012 年底，經牽線與和碩高層碰面，林惠玲回憶：「當時只簡單 email 一些資料跟照片給和碩。」

到了見面那天，和碩董事長童子賢沒要她報告，「只問還差多少，我算一算，1 億 6000 萬，就大膽開口，童子賢一口應允。」

事隔多年，回憶那一剎那，林惠玲還是開心得像個小女孩：「我高興得差點跳起來。我沒料到素無淵源的童子賢，竟然會這麼爽快答應。」今年 9 月《遠見》專訪童子賢，問他這件往事，童子賢只淡淡笑道：「台大社科院也提供和碩很多人才啊！」

這筆來自童子賢、副董事長徐世昌及和碩集團的捐款，幫社科院完成了最後的一哩路，「沒這筆錢，新社科院肯定變成蚊子館。」但當院方依慣例請童子賢為主建築物命名時，童子賢推辭再三，最後說，如果真的要留，就留一首詩給社科院的師生們吧，請他們不要忘記追求「同情」與「智慧」。於是有了這首〈學院之樹〉。

童子賢，1982 年，他台北工專畢業，進入宏碁電腦，1990 年華碩四傑一起創業，四人唯一沒大學學歷的他，被公推出來擔任首任董事長，1992 年，請來師傅施崇棠坐鎮華碩，他才退居副手與發言人，主導品牌跟設計。

2007 年，為區隔品牌與代工，他接手華碩的代工部門和碩，再度離開舒適區，當時市場普遍看衰。2010 年 6 月和碩掛牌上市，當時對手都在做 PC 代工，童子賢卻勇敢前進邊陲，選擇 iPhone 代工。經過數年打拚，和碩終於與鴻海並稱代工雙雄，至今連續四年營收破兆，2018 年被《日經》選為亞洲年度最值得關注的九位財經人物之一。

但另一方面，說童子賢是非典型企業家，一點也不為過。他有一個外號「文青董事長」。雲門舞集創辦人林懷民稱他為「文化遊俠」，是「最不像有錢人的有錢人」，作家朱天心則形容他是「獨一無二的傳說中俠士」。

下班後，童子賢最愛的是閱讀，他說自己只要有書，可以十天不出門。來到和碩董事長辦公室，桌上散散擺著一落一落的文學書籍，顯示他的確喜歡文學，包括西西的《候鳥》《織巢》，? 弦的《聚繖花序 Ⅲ》等。

熱愛文學外，他也熱愛速度與自由，騎重機、拍戰鬥機、觀老鷹、駕船、浮潛，樣樣學習。

他還有一件許多人做不到的本領，經常出錢贊助藝術與公益團體。捐款老是跑第一，個人或公司，都沒有成立任何可以節稅的基金會。總是看到哪裡有需要，就立刻主動幫忙。

挺藝文界〉如及時雨 解囊助文化人

不少台灣藝文界重量級人士，都有跟童子賢「意外」認識的經驗，無預警接受到他的「雪中送炭」。例如林懷民。

2008 年大年初五，雲門舞集八里排練廠大火。第二天誠品創辦人吳清友先生就打電話給林懷民說童子賢要見他，兩個人約在台北國賓飯店，談話不到十分鐘，「他就給一張支票，就這樣，」林懷民說，當時兩人不熟，連茶都還沒來得及上，就這麼匆忙，這也是大火後收到的第一筆捐款。這張支票金額多少呢？林懷民沒說，但在淡水雲門劇場廊道名錄記著：童子賢捐 3000 萬元。

這種捐助模式，堪稱是典型的童氏風格。《遠見》採訪時，一再聽到近似的故事。例如優人神鼓創辦人劉若瑀選址遇挫，童子賢託嚴長壽牽線，三個人在誠品見面，「童子賢說：『劉老師，您辛苦了』，同時默默地送上一張支票，」嚴長壽回憶。

侯孝賢 2003 年經營台北光點，虧損難熬，童子賢也出手幫助。侯孝賢回述當時情景說：「他臉紅紅的，然後說，侯導這一塊，能不能讓我來幫忙。」

與侯導熟悉的作家朱天心，每每從侯導口中聽到童子賢，卻一直沒機會相會，直到童子賢擔任公視董事，推薦朱天心擔任客家台遴選委員，他們才在開會現場頭次碰面。朱天心對見面當天的情景記憶猶新：「只見他遠遠跑過來，90 度鞠躬，然後說『我是天衣（朱天心三妹）台北工專同學。』」兩個相見恨晚的朋友開始經常接觸，談的話題不是朱天心的專業文學，而是朱天心的志業——流浪貓狗的拯救。

朱天心還憶起三鶯溪洲部落遷建的故事。台大城鄉所退休教授夏鑄九、侯導、朱天心從 2009 年起就投入三鶯部落保存抗爭，每年都回部落探訪。有一天一伙人聚餐，朱天心邀請童子賢參加，談到遷建進度，最大困難是部落自籌款三分之一有困難。

這時童子賢低聲的問，「這總共要多少錢？」夏鑄九算算說，5700 萬。這時童子賢的童氏風格又出來了，他說：「這一塊可以讓我來嗎？」於是酒宴的後半部就變成遷建細節討論會，朱天心內疚不已，心想這不是挖個坑讓他跳嗎？

不料當天深夜就收到童子賢 LINE 訊息，朱天心感動得截圖保留至今。這段訊息是這麼寫的：「新店溪畔的『溪洲部落』，祖靈所在是花蓮玉里的德武里苓雅部落，他們 120 年前從瑞穗富源村搬到下游德武里，而瑞穗的富源村就是我的出生地。」童子賢表示：「他們就是從小熟悉的族人啊，」已經投入遷建抗爭多年的朱天心突然羞愧，「大學修過人類學的我，還不如一個當天參加的童子賢。」

關懷環境〉流浪狗、樹木保育樣樣來

朱天心長期關懷保護動物，這也是童子賢的關懷。他在動保界最有名的是 2017 年對前行政院長林全發出公開信，並錄影片呼籲政府全面實施 TNVR（捕捉、結紮、施打疫苗與放養）政策，以代替「全面收容」，公開信上第一句寫著：「這是一場生命教育。」他還說：「我們怎麼對待動物，就怎麼對待人」，其實童子賢跟林全頗有交情，林全還曾擔任過和碩的獨立董事。

朱天心在〈走在太平洋的風裡〉一文中，詳敘了她去年底為了流浪狗在東岸進行百里苦行，文章中有一個貼心的巨蟹男，一會兒要他們莫錯過「玉里麵」，一會兒又貼心的用 LINE 提醒氣喘的朱天心記得戴口罩，免得被沙塵暴侵襲。這位頻頻用 LINE 關心的天使，正就是童子賢。

另外，童子賢在科技界也是有名的貓奴，一日到半夜，手機 LINE 叮咚一響，原來是他跟朱天心訴說家中老貓老死後的難過，又一日朱天心收到童子賢傳來的照片，原來是童子賢幫家附近死去的街貓辦喪禮。他不但做居家附近流浪動物的保護，也關注附近的樹木保育，更為此與目前的市長候選人丁守中結為好友，「他不只出錢，還在生活中落實動保、環保的理念，」朱天心如此結論。

從尊重每一個物種生命開始，童子賢關心面拓及許多弱勢族群，包括冷門的愛滋兒童與移工、外配問題。當柯文哲首度當選市長向童子賢請益時，他建言三大主題：「關心外籍配偶、愛滋兒童與流浪狗。」

推崇文學〉諳詩書 楊牧讚如文科博士

2013 年發生菲國漁船射殺台灣人悲劇，童子賢找了嚴長壽和林懷民，辦了一個友善台灣的活動，要讓外勞知道，台灣人還是很愛他們。為了這個活動，童子賢整整窩在目宿媒體十天，跟他們到處去拍攝外勞和台灣人相處的溫馨畫面。屆屆移民工文學獎，和碩也是最重要的贊助者。

童子賢出身花蓮鄉下瑞穗，因此對花蓮人事物很關心。不少人知道他特別仰慕詩人楊牧，為楊牧辦講座、在東華大學設立楊牧書屋，網上搜得到的影片，童子賢總是在朗誦楊牧的詩，這除了楊牧本身的文學成就驚人，也跟楊牧是花蓮代表性作家有著密切關係。童子賢總是提及楊牧那篇〈瑞穗舊稱水尾〉散文讓他發現，後山也有這麼傑出的文人，從此奠定文化自信。

童子賢認為楊牧的學術成就，沒有妨礙了文學的創作，是文學與鄉土兩不偏廢。楊牧聽到童子賢的評論，一字一字回應：「他對我的理解，已經到了文科博士班的等級了。」

童子賢另一件為人週知的是支持拍攝《他們在島嶼寫作》系列，記錄了 13 位港台老作家的身影，這是雲門大火給他的觸動。感受到文化資產不論有形無形都需要保護，他與時間賽跑，想紀錄這些年邁的作家，2008 年成立了目宿製作公司，投資 3600 萬開拍。其實當時正是和碩獨立分家之際，事業正面對一個關鍵挑戰期，但他仍全力投入拍攝。

童子賢關懷的公益與文藝領域真的很寬廣，不只是出資贊助，他還總是出力，親自參與，也讓許多人讚嘆，他哪來那麼多時間？但他就是做到了。除了上面談到的種種活動，從董氏基金會的戒菸運動、食農教育、台東池上秋收稻穗藝術節、反蘇花高、優質電視劇植劇場……，許多場合都會看到童子賢的身影。

文化圈與童子賢結緣最久的人，可能是詩人出身的印刻出版社長初安民，他與童子賢相識於青年初期。年長童子賢三歲的初安民，是成大新聞主編，與台北工專校刊主編童子賢共同參加救國團的文學營隊，童睡上舖，初睡下舖，各奔前程後，再聚首已是 30 多年後。問初安民對童子賢的印象有什麼改變，初安民回答：「眉宇間的輪廓，依稀記得，當然那個時候，大家都小隻多了，但眼神的專注還是與當年一樣。」

對於童子賢多年來的努力，初安民感動又感嘆：「感動的是，台灣文學還好有一位企業家叫童子賢，感慨的是，台灣如果有十個企業家像童子賢，那台灣的文藝復興必定到來。」

來源：《遠見雜誌》 2018 年 10 月

更多精彩內容請至 《遠見雜誌》