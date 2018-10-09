想要喝道地台灣茶，在台北就喝得到了

【撰文．攝影｜行遍天下】

譜寫一場與台灣茶的原味邂逅

併著肩坐在灑滿陽光的窗前，茶師拿著陶製的茶壺沖泡著帶有獨特奶香的金萱，牆上的冰滴壺像是放了慢格般緩緩滴著金黃色的茶，純白簡約的空間充斥著慵懶的氛圍。座落於台北松山文創園區東側的十間茶屋，販售的不只是台灣茶葉、茶品、茶具，更是一段與茶的饗宴。

角落的木桌上放著一盅盅玻璃鐘罩蓋住的茶葉，一旁的小紙片上記載著茶葉香氣、滋味及產地，圓形的黑色貼紙上閃著金黃的星星，是 2018 年 2 月參加英國星級美食大獎 GreatTas te 獲獎的肯定。聞香決定喜愛的茶葉後，除了熱泡外，櫃檯前的冰箱裡展有扁身如酒瓶的冷泡及冰滴茶品，瓶身上刻著代表烘培與發酵輕重的時間圓軌，窄口的設計放慢了品茶的速度，也濃厚了品茶的美好。

泡茶一點也不簡單，但喝茶的時候，世界簡單了。

十間茶屋

地址: 台北市信義區忠孝東路四段 553 巷 48 號

電話: 02-2746-5008

網址: https://www.facebook.com/shijiantea/

營業: 週一至日 11:30～20:30

價位: 熱泡茶品 90 元、熱沖冰茶品 95 元、冷泡茶品 95 元、冰滴茶品 150 元、甜點 70 元

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 10 月

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