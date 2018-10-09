臉書智慧喇叭 Portal 問世 向亞馬遜 Google 宣戰

週一 (8 日) 臉書推出自家智慧喇叭 Portal 與 Portal+，正式加入智慧喇叭戰局，並向亞馬遜與 Google 宣戰，。

週一 (8 日) 臉書推出自家智慧喇叭 Portal 與 Portal+，其具備平板電腦般的大型觸控螢幕，尺寸分別為 10 吋和 15 吋。

臉書表示該設備由 AI(人工智慧) 驅動，可透過語音輸入功能控制，旨在讓人們以一種自然且而非筆電和智慧型手機視訊通話的方式，更緊密地相互聯繫。

入門款 Portal 較亞馬遜的 Echo Show 便宜，售價為 199 美元 (約 5970 台幣)，將於 11 月推出，Portal + 價格則落在 Apple HomePod 價格區間，售價 349 美元 (約 10470 台幣)。

Portal 與 Portal + 都具有智慧相機和 Facebook Messenger 網路視訊通話功能，其相機具備人相追蹤功能，但尚未包含面部辨識軟體功能。

臉書推出自家智慧喇叭 Portal 與 Portal+。(圖：臉書官網)

Portal 與 Portal + 能撥放 Spotify、Pandora 和 iHeartRadio 等音樂，結合亞馬遜的 Alexa 聲控助理功能，可以免提造訪音樂、電話、天氣和行事曆等基本資訊。

Portal 團隊負責人兼副總裁 Rafa Camargo 表示，Portal 概念始於兩年前，創建期間需要建立新的軟體體驗、新的人工智慧技術投資，以及在公司內部建立新團隊。

Camargo 提及：「我認為我們想要帶來的基本價值就是深度情感聯繫，我們的平台能確保提供客戶最佳方式，與您最關心的人保持聯繫。這不是像客戶臉書上觸及所有朋友的廣度，而是真正地關心的更多朋友。」

為了豐富視訊通話的內容，臉書將打造 Portal App Store，並推出一個軟體開發工具，讓合作夥伴和第三方開發人員在 Portal 視訊通話中，使用該工具創建適合大人小孩的擴增實境 (AR) 體驗。視訊通話的首個 AR 體驗之一名為故事時間 (Story Time)。

展望未來，Camargo 表示，Portal 團隊將繼續通過臉書建立多樣的家用硬體設備，超過今 (8) 日所推出的兩種設備。

Portal 將與蘋果、三星、亞馬遜與 Google 等智慧喇叭進行競爭，儘管市場人士認為其有些姍姍來遲。