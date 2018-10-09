恐慌指數3天飆58% 分析師預計美股短期仍有波動

投資人再也坐不住了？據《彭博》報導，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX)，週一 (8 日) 盤中攀升至 18.38，寫下 6 月 28 日以來最高。

這是 VIX 指數連續第 3 個交易日上漲，累計最大漲幅高達 58%。在 2 月份動盪之後，VIX 指數今年夏天大多維持在 15 下方，直到上週。此外，VIX 期貨曲線過去兩個交易日均出現倒掛，表明交易員預計股市短期內會保持震盪。

VIX 攀高 (圖表取自彭博)

Cantor Fitzgerald LP 首席市場策略師 Peter Cecchini 表示，VIX 指數來到 18-20 區間，這通常代表見到股市低點，以及股市賣壓結束的信號。不過他認為，儘管標普 500 指數在 2865 附近可能有撐，但是目前就說股市觸底為時尚早。

他說：「我預計還會有更多波動，至少大型股如此。」

Schaeffer’s Investment Research 的 Todd Salamone 認為，升破 18.66 將是關鍵。他說，這是 2018 年收盤高點的一半，如果來到此處，可能代表未來幾週波動還會上升。

週一下午時，VIX 回落至 16 下方，主因是美股在尾盤走高。

VIX 走勢也有季節性的因素，它通常在夏季時較低，在 9 月至 11 月達到峰值。

Jonestrading Institutional Services LLC 分析師 Dave Lutz 認為，與其看短時間表現，他更在意 3 個月的曲線。如果 VIX 曲線出現現貨溢價，即向下傾斜，往往是股市超賣的信號。

Evercore ISI 的技術分析主管 Rich Ross 也注意到 VIX 下行與股市上漲的關聯性。他表示，當股價在支撐點上方，而股市處超賣狀態，而 VIX 下降時，股市就可能上揚。

不過 Ross 也提醒，週一是哥倫布日，交易量不高。在債券市場關閉的情況下，VIX 處在高檔，這不是特別值得參考的時點。