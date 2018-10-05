軟銀擬再投資Grab約5億美元 傳將達成協議

據知情人士透露，軟銀 (9984-JP) 即將達成投資叫車平台 Grab 約 5 億美元資金的協議；Grab 預計在本次籌資計畫中，籌集約 10 億美元資金。

由軟銀、中國乘車公司滴滴出行和豐田汽車公司 (7203-JP) 為主要投資人，已成立 6 年的 Grab ，目前已獲得超過 60 億美元的總資金。在幾個月前結束最近的一次融資之後，估算 Grab 的市值約為 110 億美元。

在 2014 年，軟銀首次投資價值 2.5 億美元的 Grab 股份，當時才兩年歷史的創業公司開始在東南亞的叫車平台市場與同業競爭。豐田則是在今年早些時候對 Grab 投入了這筆資金。

軟銀沒有回復評論請求。

總部位於新加坡的 Grab 在今年 3 月份以 27.5% 的股權收購了優步 (Uber) 在的東南亞地區的業務，以換取自身的股份，並迅速擴大其業務。Grab 和優步在先前為爭奪東南亞地區 6 億人口的市場，對消費者推出了一系列的優惠，並給予司機業績獎勵。兩者整併後，Grab 拿到東南亞市場的主導地位，而各種優惠也隨之取消。對此，新加坡競爭與消費者委員會 (CCCS) 也對兩家進行罰款，指責兩方違反市場公平競爭，並提出各項營運限制。

Grab 目前正在尋求轉變，目標成為領先業界的消費性科技集團。除了乘車業務之外，該公司也致力於食品運送、電子貨幣轉賬和手機支付等服務。

Grab 拒絕發表評論。