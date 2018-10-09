IMF指責貿易戰加大經濟風險 下調全球經濟成長預測

在美國與其貿易夥伴之間的貿易緊張局勢加大之下，國際貨幣基金 (IMF) 認為世界經濟活動將受影響，下調全球成長預測。

IMF 週二 (9 日) 發布的最新〈世界經濟展望〉報告中，預估今明兩年全球經濟成長率為 3.7%，較先前的預測下調 0.2 個百分點。

這份報告在每年 4 月及 10 月出版。IMF 首席經濟學家 Maurice Obstfeld 指出，由於貿易政策帶來的風險變得更嚴重，因此 4 月份的預估顯得過於樂觀。

報告中批評，不斷升級的貿易戰可能削弱商業和金融市場情緒，引發金融市場波動，以及投資和貿易放緩。更高的貿易壁壘將破壞全球供應鏈，減緩新技術的傳播，最終降低全球生產力和福利。更多的進口限制，也會使可交易的消費品價格降低，對低收入家庭的損害巨大。

Obstfeld 表示，兩個主要的區域貿易協議，包括北美自由貿易協定及歐盟的脫歐談判，都充滿不確定性，而美國對中國課徵關稅，還可能更廣泛針對對汽車和汽車零組件進口課稅，都可能擾亂已建立的供應鏈。

他說：「貿易政策和不確定性的影響，在總體經濟層面變得越來越明顯，不實傳聞對公司造成的損害也在積累。貿易政策反映了政治，政治在一些國家仍未解決，造成進一步的風險。」

IMF 一再指出，川普的貿易行為破壞了全球經濟增長和繁榮，特別是美國對從中國進口的大約一半商品徵收關稅。因此，IMF 下調了對全球貿易量的預測，預計今年的總體商品和服務流量將增長 4.2%，明年增長 4%，較先前的預測分別下調 0.6 和 0.5 個百分點。

IMF 也對正展開關稅大戰的全球兩大經濟體—美國和中國，下調今明兩年的成長預期。他們預測，美國和中國今年的成長可來到 2.9% 和 6.6%，但明年將放緩至 2.5% 和 6.2%。

新興市場近幾個月遭到巨額的拋售，IMF 也看得悲觀，更大幅度下修成長預期。Obstfeld 表示，新興國家已有投資和製造業走低以及貿易增長疲軟的跡象，特別是阿根廷、巴西、墨西哥、伊朗和土耳其的下行調整值得注意。