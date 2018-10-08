安永：硬脫歐隱憂+貿易戰搗亂 全球企業併購意願下滑

安永會計師事務所 (Ernst & Young) 週一 (8 日) 發布的調查報告顯示，由於美中貿易戰與英國脫歐等地緣政治風險，企業投資備感壓力，對併購的意願降至 4 年以來低點。

在每公布半年發布一次的「全球資本信心指標」(EY Global Capital Confidence Barometer) 報告中，安永會計師事務所對超過 2600 名企業高層進行調查，當中 46% 的人表示，預計在未來 12 個月內執行併購案，比例年減 10%。

受訪者來自 45 個不同的國家，46% 的人認為，政府監管和地緣政治不確定性，為未來一年併購活動所面臨的最大風險。

安永的交易諮詢服務團隊全球副主席 Steve Krouskos 在報告中表示，地緣政治、貿易和關稅的不確定性，使得一些交易案暫緩。但該團隊指出，基本面仍然穩健，且企業仍有策略性併購需求，因此，目前交易活動意願不高僅是暫時性現象，併購活動可能在 2019 年開始復甦。

今年前 9 個月，全球併購案金額約為 3 兆美元，主要大型併購案包括德國製藥及化工巨頭拜耳以 630 億美元併購美國公司孟山都，迪士尼同意以 713 億美元購買 21 世紀福斯，Comcast 預計以 400 億美元收購天空廣播公司。

美國公司為企業高層的併購首選，而儘管英國存在脫歐不確定性，英國仍為第 2 熱門選項，其次為加拿大、德國與法國。

Krouskos 指出，企業尋求併購以以減輕貿易和關稅政策所帶來的潛在影響，此外，企業透過併購穩固市占與保護供應鏈。

安永會計師事務所表示，英國脫歐談判為目前企業高層最主要的關切要點之一，41% 的受訪者指出，他們希望看到英國與歐盟達成經濟自由貿易協定，如同瑞士模式，瑞士在不加入歐盟的情況下，但可進入單一市場。