IMF拉加德：貿易衝突讓全球經濟成長前景變壞

國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 暗示，IMF 將在下週發布的報告中下調全球經濟成長預期，6 個月前所提出的風險已經開始成真，造成增長放緩。

就在美國、墨西哥和加拿大宣布修訂北美貿易協定幾小時後，拉加德在演講中表示，貿易壁壘的上升不僅會損害貿易本身，還會傷害投資和製造業，因為不確定性持續上升。

IMF 預定下週於印尼峇里島舉辦年會，拉加德這次的演說介紹年會的重點。她表示，IMF 在 7 月份預測 2018 年和 2019 年的全球增長率將達到 3.9%，但那之後，經濟前景變得沒有那麼好，IMF 下週會更新預測數據。

呼籲修復貿易體系

她敦促各國政府應該降低糾紛，當前的風險很高，因為全球價值鏈的破裂，可能會對包括已開發經濟體在內的許多國家，產生破壞性的影響。

她呼籲各國領導人共同努力，修復全球貿易體系，而不是摧毀它，以確保整個社會都能感受到貿易的好處。

拉加德表示，歷史的例子證明，雖然單獨航行看來很誘人，但只想著自給自足，實際上可能會帶來海難。她表示，當前的重點在於管理風險、加強改革，使多邊貿易體系現代化。

許多風險正在實現

今年 4 月，華盛頓銀行會議召開之前，IMF 發布了一份關於「即將到來的風險」報告。拉加德表示，其中一些風險已經開始實現，並且有跡象顯示，全球經濟成長減弱。歐洲和日本的經濟增長放緩，而中國正出現成長「溫和」的指標。

此外，美國利率上升和美元走強，正致新興市場資本外流。拉加德說，雖然這些因素現在還未打擊金融市場，但如果貿易爭端擴大，它可能會給更廣泛的新興及發展中經濟體帶來衝擊。

拉加德也重申債務水準過高的問題，當前債務來到 182 兆美元，較 2007 年高出了近 60%。