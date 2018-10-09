GE拋售能源資產 Apollo接手股價跌

隨著工業巨頭通用電氣 GE (GE-US) 努力變得更精簡與更專注於金融服務業務，GE 將向阿波羅全球管理公司 Apollo (APO-US) 出售大量的能源投資。此消息公布後股價上漲，而分析師調升了其評級。

GE 週一 (8 日) 收盤股價上漲 3.26% 來到 13.61 美元。Apollo 股價下跌 2.25% 來到 33.07 美元。

GE 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，投資經理 Apollo 將併購約 10 億美元的 GE 資本業務能源金融服務部門。該投資組合包括大約 20 項可再生能源、天然氣發電、和中游能源基礎設施資產。該交易預計將於本季度結束，而財務條款尚未披露。

GE 表示，由於電力業務陷入困境，它將無法實現之前的 2018 年自由現金流和每股收益的預測。該公司更換了執行長 John Flannery，聘用新執行長 Larry Culp。

在 Flannery 任內，GE 計劃專注於航空、電力、和可再生能源，同時出售其他部門。它原計劃保留但進一步縮減 GE 資本部門。在金融危機後，GE 顯著的減少了貸款業務，但還是面臨著揮之不去的負債。

評級機構標準普爾 Standard & Poor's 上週二 (2 日) 下調了 GE 的信用評級。與此同時，穆迪投資者服務公司 Moody's 和惠譽 Fitch 也對 GE 及其財務部門進行審查，以防止可能的降級，理由是電力業務出現下滑。

巴克萊銀行分析師週一 (8 日) 將 GE 股票評級調升至「增持」。該行在一份客戶報告中寫道，新執行長 Larry Culp 應該推動「更強勁」的重組，並圍其負債和去槓桿化的步伐提供「更加明確」的訊息。

GE 計劃至 2020 年在將卸下 GE 資本部門約 250 億美元的能源和工業金融資產。Culp 之前為工業製造商丹納赫 Danaher (DHR-US) 前執行長。

GE 資本總裁 Alec Burger 在準備好的演講中表示，此次出售「反映了執行 GE Capital 戰略的持續進展，使我們能夠繼續兌現我們的承諾，並為 GE 提供價值」。