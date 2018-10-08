黃金周天貓國際進口消費翻倍 支付寶境外人均消費增三成

一年一度的中國國慶假期「十一黃金周」是中國旅客出行及購物的旺季。在黃金周爆發期內，阿里巴巴公佈旗下的盒馬鮮生在全中國的銷售額較去年同期增長達5倍以上；支付寶境外人均消費，較去年同期增長30%；天貓國際的跨境進口商品成交額也翻倍。

在中國各地的銀泰百貨人流如織，10月1日至3日期間的客流量和銷售額雙雙上漲近三成。

正值秋深蟹肥，餓了麽全平台在10月1至3日內産生了2.4萬單個大閘蟹外賣訂單，葡萄酒銷售按年增長58.9%。

在消費購物方面，天貓數據顯示，在十一黃金周的首3天，智能翻譯機按年增長361%；掃地機器人、兒童陪伴機器人等提升生活品質的産品也按年增長332%。而運動相機、降噪耳機、無人機等高端智能設備也是出遊必備，大受歡迎的商品。

跨境進口商品消費反映的是中國消費者持續升級的消費模式。天貓國際的數據顯示，10月1日至3日，進口商品的成交額較去年同期增長100%。

旅遊絕對是十一黃金周必不可少的活動。飛豬數據顯示，10月1至7日期間，在出境遊人群中，以95後增長最快，數量較去年同期增長了120%；90後出境遊消費者較去年按年增長超過50%。酒店消費方面，最願意花錢的是80後及90後的消費者，中國的高星級酒店，有五成以上的消費者都是80後，90後佔三成左右。

留在中國內地旅遊的消費者，單計十一黃金周前4天，飛豬平台上景區門票整體出票按年增幅約50%。其中，飛豬聯合百家「未來景區」通過線下掃碼快速入園，遊客量按年增長約150%。

支付寶的數據顯示，在10月1至4日期間，中國人用支付寶境外人均消費較去年同期增長30%，其中60後境外游消費人數增長最多，爲96%；而70後、80後境外遊人均消費增長最多，均爲35%。

娛樂方面，國慶檔期是各大片必爭之地，由阿里影業(01060-HK)與博納影業、英皇電影出品、淘票票聯合發行的《無雙》票房已超6億元人民幣。