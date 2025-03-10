川普要在24小時結束烏克蘭戰爭 美高官「神解釋」

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-10 08:30

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2024 年美國總統選舉期間，作為候選人的川普曾表示，當選後將在「24 小時內」結束烏克蘭戰爭。

美國政府俄烏問題特使凱洛格上周四（6 日）在出席一場智庫論壇活動時以此為例，解釋川普對烏克蘭戰爭的立場。凱洛格說：「總統是說過能在 24 小時內結束戰爭，可他沒說是哪一年、哪一天啊……。」

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據《彭博》上周五報導，莫斯科知情人士透露，只要在達成最終和平解決方案方面取得進展，俄羅斯願意討論在烏克蘭暫時停火的問題。

這是俄羅斯總統普丁對美國總統川普呼籲停火做出積極回應的第一個信號。上述不願透露姓名的消息人士表示，俄羅斯和美國高階官員上月在沙烏地阿拉伯舉行的會談中表達了這一提議。

兩位知情人士表示，為了同意停止敵對行動，各方必須清楚了解最終和平協議的框架原則。另一位消息人士說，俄羅斯會特別堅持為最終維和行動確定範圍。