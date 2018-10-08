遠傳10/9起參展首屆「台灣國際人工智慧暨物聯網展」 發表應用技術

遠傳電信 (4904) 將於明 (9) 日起一連四天參與首屆「台灣國際人工智慧暨物聯網展」(AIoT Taiwan)，發表「NB-IoT 全球資產追蹤應用」技術。遠傳運用 NB-IoT 與 GPRS 技術雙模設備支援全球漫遊，提升網路覆蓋率與設備電池續航力，並以 GPS 定位追蹤，航運業者透過雲端平台系統，可即時監控資產位置、運行軌跡與各站停留時間等資訊，大至郵輪、貨櫃，小至汽車、腳踏車運載貨物皆可清楚進行追蹤、管理，大幅提升便捷性與效能、並降低人力與能耗成本。遠傳積極延伸海外合作觸角，目前已成功完成環太平洋、大西洋測試，為全台業界首例，成為國內航運業 NB-IoT 資產追蹤應用先鋒。



遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳使命是推動國內物聯網產業多元發展，除積極佈建物聯網新技術，更快速強化跨國物聯網服務，透過提供完整的 NB-IoT 全球布局解決方案，協助國內業者產業升級、行銷國際。



遠傳與台灣雲端物聯網產業協會攜手成立 LPWAN SIG(Special Interest Group)，執曾詩淵受邀擔任 LPWAN SIG 總召集人，雙方共同發行的「物聯網生態圈手冊」產官學界表態，希望共同壯大物聯網生態圈發展。



此外，遠傳自 2017 年底啟動全台第一個「NB-IoT 物聯網生態圈」，目前已超過 80 家知名企業加入，並高達 300 多家上下游軟硬體企業使用遠傳 NB-IoT 服務，應用領域涵蓋車聯網、電動機車 / 單車監控管理、智慧路燈、智慧停車、智慧環境偵測、智慧飲水機管理，斐然成績屢獲國際肯定，近日更成為全球首度、也是台灣唯一獲邀於全球移動通信系統協會（GSMA）主辦的電信業者漫遊大會，上台分享 NB-IoT 漫遊經驗的業者，豐富經驗與前瞻佈局獲各界高度重視。