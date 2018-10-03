遠傳攻5G車聯網商機 領先加入國際5G汽車通訊技術聯盟

電信業者積極布局 5G，且各有進展，遠傳 (4904-TW) 攜手工研院、愛立信、國內小型基地台供應商等合作夥伴共組「遠傳 5G 先鋒隊」以「車聯網」為主軸，今 (3) 日宣布獲准加入 5G 汽車通訊技術聯盟（5G Automotive Association，5GAA），為全台首家加入該聯盟的電信業者，未來將全力加速相關技術及商業模式發展。

遠傳指出，結合過去 2 年在 5G 實驗室累積的技術能量，及全台第一家完成 NB-IOT 全島覆蓋的業者，今年第 3 季起配合國家政策推動 5G 計畫，建設下一代新型無線網路，「遠傳 5G 先鋒隊」以「車聯網」為主軸，將成為全台最堅強的車聯網應用方案的提供者。

遠傳指出，5GAA 成立於 2016 年，集結世界級的車廠及資通訊領導品牌，目的在連結汽車與通訊產業，發展智慧交通運輸服務的終端解決方案；遠傳成為 5GAA 成員後，將大力提升與國外領導車廠及相關產業鏈廠商的第一手交流與先進測試，並共同推動 C-V2X（Cellular Vehicle to Everything）新一代技術標準於車聯網與自駕車的應用發展。

遠傳總經理李彬表示，自 2G、3G、4G 到 Pre-5G 時代，陸續推出包含車隊管理、4G 車聯網、NB-IoT 機車 / 單車聯網等眾多應用，持續耕耘智慧交通運輸領域，客戶涵蓋國內知名物流、計程車隊與電動機車等業者，累積豐富的產業經驗與實力。

她指出，跨入 5G 之際，選定車聯網作為應用場域主軸，特別是 5G 帶來的智慧與即時傳輸，將是帶動自駕車發展的重要關鍵，預期將是顛覆汽車產業的技術與商業模式。

李彬表示，遠傳 5G 國家先鋒隊，藉著 5G 實驗室累積的技術能量與全國最大 NBIoT 生態圈，展現在 5G 科技上的龐大潛力，未來串連遠傳積極投入的『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）創新應用，加上 5GAA 國際級的汽車通訊產業鏈資源，要率領國內車聯網生態圈業者共同組隊打世界盃。

遠傳表示，「先鋒隊」初期將以智慧停車及工研院開發的主動式安全警示系統為基礎等開發車聯網應用，未來隨著 C-V2X(Cellular Vehicle to Everything) 標準的制定及終端產品成熟後，導入 5G 網路以低時延特性 URLLC (Ultra-reliable and LowLatency Communications)，邁向更高階的車聯網應用服務。



遠傳指出，目前歐美亞各大車廠都已全力投入自駕車研發，驅動 V2X - 車對任何物體（Vehicle to Everything）通訊技術不斷創新，藉由支援車對車（V2V）、車對人（V2P）、車對基礎設施（V2I，如道路旁交通號誌）、車對網路（V2N）等無縫連接的車聯網、提升交通安全性。

5GAA 宗旨為推廣 C-V2X 技術及商業模式發展，促進車聯網成功實現；加入 5GAA 將可強化遠傳與全球領導車廠、電信業者、網路設備商、終端設備商等業者於 C-V2X 的交流與測試合作，同時獲取技術及商業模式發展的第一手資訊，提升市場布局及策略規劃前瞻性。

遠傳強調，5G 先鋒隊以車聯網為主軸，將邀請國內汽車上下游產業鏈者共同投入 C-V2X 相關研發，加速車聯網產業及自駕車的推動，搶攻全球 5G 車聯網商機。