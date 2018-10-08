中國車市減速 通用第三季在陸銷量大跌近15%

貿易摩擦大背景下，全球最大汽車市場——中國車市漸入深秋，通用汽車在華銷量節節下滑。

10 月 8 日周一，通用汽車公布數據顯示，該公司及其合資企業第第三季在華零售銷量共計 835934 輛，年增率下降 14.9%。1 至 9 月，通用汽車在華累計銷量達 2680330 輛，較去年同期下滑 2.5%。

今年以來，通用汽車在華銷量持續走低。此前的第第二季銷量僅微升 0.7%，遠低於第第一季 8% 的增幅。該公司稱，這是由於中國車市走弱及旗下別克品牌轉向全新引擎系統所帶來的結果。

今年年中開始，中國乘用車銷售頹勢凸顯，並出現了急轉直下的情況。在行業頹勢環境下，汽車行業整體面臨銷售壓力、盈利壓力和現金流壓力。

根據乘聯會最新數據，年中開始的乘用車月度銷量年增率負增長並沒有在 9 月份改善，負增長幅度仍有所擴大。9 月份前三周，乘用車銷量年增率增速分別為 - 29.4%、-22.5% 和 - 18.5%。8 月份增速為 - 6.9%，7 月份為 - 5.8%。

國家統計局公布的 8 月消費數據也顯示，汽車類零售總額 3239 億元，年增率增速為 - 3.2%，已連續四個月負增長，近期銷售情況仍較低迷。

中國車市疲軟之際，通用汽車在美國市場的表現也不盡人意。

10 月初公布的數據顯示，通用汽車第第三季在美銷量下滑 11%。彭博此前還援引知情人士透露，不再每月公開銷售情況的通用汽車 8 月銷售額下降了約 13％，因汽車製造商取消了銷售激勵措施。

與此同時，通用汽車與上汽集團共同出資組建的上汽通用也面臨着不小的麻煩。

因前懸架存安全隱患，上汽通用決定自 2018 年 10 月 20 日起，召回以下別克、雪佛蘭及凱迪拉克品牌車輛，共計 3326725 輛。

這是中國車市有史以來最大規模的汽車召回，也在中國汽車市場轉弱後的一次大規模召回，更是在市場監督部門安全調查影響下的一次召回。

除了可能的市場信任和品牌損害外，這次大規模召回可能給上汽通用造成巨大損失。根據 332. 6725 萬輛，每一輛召回業內人士估算的成本 1000 元計算，這可能造成 33.3 億元的直接損失。