〈中國再降準〉中國稱「不怕貿易戰」 專家：人行降準代表北京當局緊張了

中國人民銀行週日宣布降準，釋放人民幣 1.2 兆元資金；對此，專家認為，雖然北京當局多次宣稱，不怕打貿易戰，但降準的決定顯示，中國「有點緊張」。

中國人民銀行昨 (7) 日宣布，將部分銀行的存款準備金率，下調 1 個百分點，自 10 月 15 日起生效，此為人行今年以來，第 4 度調降存準率。

人行透過公告指出，本次降準共釋放人民幣 1.2 兆元資金 (約合 1750 億美元)。適用於大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行，以及外資銀行。

美國經濟表現強勁，若貿易戰持續延燒，可能導致更多投資人，將資金撤出中國。

新加坡銀行固定收益主管 Gareth Nicholson 今 (8) 日接受 CNBC 採訪時稱，「中國有點緊張」，隨著不利因素增加，他們必須做好最壞打算。

研究機構 View from the Peak 分析師 Cindy Ponder-Budd 表示，中國經濟成長趨緩，政府試圖採取更多刺激措施。

長期觀察中國金融體系的獨立分析師 Fraser Howie 說，中國所面臨的，可能是全球金融危機以來，最壞的時刻，他們希望淡化各種可能引發恐慌的言論。

美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅，並發表《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長傅自應強調，「中國不願打貿易戰，但不怕打。我們有信心、有決心、有能力應對各種風險挑戰。」