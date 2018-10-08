美國玩具協會：玩具製造業回美毫無意義 關稅將拖垮產業

玩具反斗城 (Toys “R”) 退出市場之後，美國玩具商日子依舊並不好過，廠商更憂心，如果貿易戰繼續升級，情況還可能變得更加艱難。

據美國玩具商協會 (The Toy Association, Inc.) 指出，在美國銷售的玩具中，約有 85% 是在中國生產，雖然這些產品到目前為止，還能逃過川普的貿易關稅，但市場普遍認為，下一輪關稅將包含所有尚未課稅的中國進口產品。

如果情況演變至此，玩具商將在劫難逃。

玩具協會政府事務副總裁 Rebecca Mond 表示，對玩具產業來說，商家還在因應破產造成的困境，實在不是加課關稅的好時機。

即使移出中國也不會回美國

她認為，這波關稅的最終目的—將玩具製造業帶回美國，是沒有意義的。儘管美國大部分製造業已經高度自動化，但這是個勞力密集型產業，不容易實現自動化。

她說，這也是一個季節性產業，必須在接近假日季節時提高產量。因而，要在美國建立新工廠，變得不切實際。

孩之寶執行長 Brian Goldner 表示，即使將生產線由中國移轉，也是轉向其他低工薪國家，而不是美國。而且，即使是一小部分的移轉，也得耗費數年的時間。

產業專家及 Klosters Trading 執行長 Lutz Mueller 指出，孩之寶 (HAS-US) 和美泰 (MAT-US) 絕不可能在一夜之間，從中國轉移到另一個低成本國家，別的國家不見得有基礎設施或供應鏈。

Mueller 表示，如果徵收關稅，許多小型玩具公司可能會倒閉。至於較大的公司，如美泰，在玩具反斗城破產之前就已經陷入困境。其股價自 6 月以來下跌了 20%，近期公司宣布將削減 2200 個美國就業機會，以控制成本。

無法及時補上玩具反斗城空缺

與此同時， Walmart 與 Target 這類連鎖店，準備設置更多的玩具銷售窗口，填補玩具反斗城留下的市場空白。不過，分析師認為，即使商家想要重新建立銷售點，在今年假日季節也無法及時填補空間。

美泰執行長 Steve Totzke 表示，今年較以往任何時候，找出合適的時間、地點、數量，銷售合適的玩具，都變得更為重要，做得最好的公司，無論是製造商或零售商，將贏得最後勝利。