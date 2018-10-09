【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到勞動基金進場護盤消息激勵，推動今日台積電、大立光兩大重量級權值股同步上漲，加上市場傳出勞動基金也將對跌深的矽晶圓及被動元件族群進行護盤，帶動兩大跌深族群同步反彈上漲影響，使得台股面對美股下跌的壓力下，仍呈現小幅上漲格局，終場台股上漲 10.90 點。

《國際金融市場焦點分析》

市場期待第四季度中國將進行降稅，以提振消費，帶動今日伊利股份及貴州茅台上漲，加上目前市場擔憂美國即將在 11 月針對伊朗原油商品進行制裁，帶動原油上漲，推動今日中國石油大漲超過 4%，另外，受到中國加速發行專項債券，以支持第四季度基礎建設計畫，推動中國鐵建、中國中車等基建類股同步上漲影響，帶動今日 A50 指數一甩過去一週以來的頹勢，呈現上漲格局。

《國際商品市場焦點分析》

美國可能對部份原油購買者豁免，只要他們大量減少進口伊朗原油，同時印度表態，將在 11 月持續向伊朗進口原油，油價受到衝擊盤中下挫逾 1%，不過 WTI 期貨測試 73 美元獲得支撐，同時新的颶風襲擊佛羅里達州，油價獲得買盤支撐，收斂大部分跌幅；中國調降存準率引發人民幣大貶，擔憂需求受到衝擊，同時美元及美債殖利率走高構成壓力，金價重挫連續失守 1200 及 1190 整數關卡。

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