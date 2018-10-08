數字旗下591新建案Q3點擊數破2300萬次 台中北屯區破百萬奪冠

房市回溫，數字 (5287) 旗下 591 新建案統計，2018 年第三季總點擊數再刷新紀錄，與第二季相比成長近一成。區域點擊排名部分，前三名聚集在首購熱區，其中以台中北屯區奪冠，中壢區及桃園區因人口紅利拉抬點擊，列居二、三名，而南屯區則因推案聚集精華區又以首購產品為主，成為第三季最大黑馬。數字表示，今年第三季總點擊數創新高來到 2376 萬次，較上季成長 9.6%，第三季雖受到習俗月紛擾，但受惠房市回溫，搭上 928 檔期催化，仍帶動整體點擊數成長，民眾搜房意願不停歇。



第三季點擊冠軍由台中北屯區蟬聯，刊登建案數 103 筆，點擊數破百萬，等於平均每個案子，在第三季都有上萬點擊；而奪得總點擊亞軍的中壢區，房市聚焦內壢、青埔及過嶺重劃區；第三名的桃園區，近期雖以新興重劃區為推案重點，但價格親民、生活機能成熟的舊市區對民眾吸引力也不小。



第四到第十名分別為，新北市板橋區、林口區、新莊區、新竹縣竹北市、台中南屯區、八期重劃區及新北汐止區。