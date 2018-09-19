數字旗下名品會轉型內容電商 目標單月營收2000萬元

數字 (5287) 旗下精品 Outlet 平台名品會力拼轉型，希望朝內容電商邁進，名品會事業部副理周昱存表示，著眼於中國及歐美內容電商當道，因此名品會也轉型為內容電商，藉由精品介紹、流行趨勢等內容，導流進更多消費者，今年下半年流量年增逾四成，希望朝單月營收 2000 萬元目標邁進。周昱存指出，名品會今年以來已由單純的電商平台轉做內容電商，上半年已達損平階段，目前則朝衝刺交易量努力，而就目前觀察，藉由社群媒體轉載平台內容，所帶來的廣告及導流效益良好，下半年流量較去年同期年增逾四成，目前單月營收約 1600-1700 萬元，希望年底前達月營收 2000 萬目標。



除了轉做內容電商外，周昱存也提到，名品會以往精品包貨源以台灣廠商為主，下半年開始則加入自有的採購管道，直接與歐美與百貨公司或是 Outlet 業者採購，毛利率可提升 1.5 倍，目前自主採購的比例約三成，未來目標則提升至五成，並希望擴及到服飾的採購，提升整體名品會的毛利率水準。



此外，看好網紅、團媽所帶來的集客力與消費力，周昱存表示，團媽一年在臉書上的銷售商機達 40 億元，看好強大的消費效應，第四季開始將與社群網紅、團媽合作，希望藉由社群領袖的號招力，在社群上直播、團購，看好將有效帶動精品包銷量，拉抬交易額表現。