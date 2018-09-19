數字旗下591房屋業績穩定攀升 全年獲利目標年增10%

數字 (5287) 旗下 591 房屋業績成長亮眼，台灣及香港 591 的 8 月營收皆創下新高紀錄，而展望第四季，數字表示，591 仍為第四季主要成長動能，去年每天流量約 50-60 萬人次，今年已站穩每天 70 萬人次，惟第四季適逢選舉期間，預計 591 營收也將受到影響，但全年獲利目標仍朝年增 10% 邁進。數字提到，591 目前主要分為租屋、售屋及新房廣告三塊，前 8 月營收占比已達 52%，今年上半年刊登數也較去年同期成長 8%。其中，法人提到，591 廣告業績較去年成長亮眼，目前新房廣告占 591 營收已達 10%，並有望在兩年內達 15-20%。



在香港 591 部分，數字則提到，香港 591 營收占比約 3%，在大量行銷廣告及業務接觸下，目前在流量及新增案件數已為香港第一，上半年小幅獲利 200 萬元，預計今年全年將可持續獲利。



除了 591 外，數字指出，著眼於港澳台遊戲玩家性質相近，8591 寶物交易也將於第四季進軍香港，惟目前手遊興起，遊戲生命週期短，不利於寶物交易，因此持平看待今年 8591 營收表現。



而在 8891 方面，數字則坦言，由於新車購入成本下降，因此中古車交易市場也在衰退當中，目前中古車交易量已從一年 80 萬台降到 70 萬台，但長期而言，中古車市場需求仍在，在景氣反轉下，中古車市場也有望回溫；在新車部分，則開發自有的 APP，以新車開箱、試車等內容為主，希望導入更多流量，在廣告方面則希望與原廠車廠合作，加速新車廣告市場的開發。