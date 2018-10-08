聯強9月、Q3業績雙創歷史次高 Q4戰新高 全年營收挑戰4千億元大關

聯強 (2347)9 月合併營收為 372 億元，為連續第 16 個月創同期新高，創歷史次高紀錄，月增 4.23%，年增 0.09%。第三季合併營收重登千億大關，達 1050 億元，為歷史次高，季增 15.9%，年增 4.7%，僅較去年第四季的 1070 億新高略低。累計前三季合併營收為 2849 億元，較去年同期成長 11%。展望全年，可望挑戰 4000 億元大關。



聯強表示，雖第三季受到貿易戰、升息、亞洲貨幣貶值等諸多變數的干擾，但聯強因積極投資開發新業務領域，充分掌握市場大者恆大的趨勢，市佔率持續擴大，所以仍逆勢成長。



第三季該公司各國市場均維持穩定成長，其中中國大陸與印尼更不受貿易戰與貨幣貶值的影響，分別大幅成長 18% 與 23%。



在產品方面，資訊產品第三季營收首次突破單季 600 億元大關，達 626 億元，創歷史新高紀錄。資訊產品的成長主要因數據中心、網路資安與雲端服務等商用市場需求持續暢旺，以及聯強積極佈局電競領域已顯現成效，代理國內外超過 30 個知名品牌，雙雙成為帶動營收屢創新高的主要動能。至於通訊產品與消費性電子產品也較去年同期分別成長 16% 與 9%。



展望第四季，雖然市場仍有諸多干擾變數，但第四季將有重量級新產品上市，同時企業與政府對數位轉型的 IT 投資仍將持續，加上聯強創新通路服務模式以及在新產品、新市場、新通路的佈局，創高可期。

