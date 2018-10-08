智伸科9月、Q3及前三季營收均較去年成長 估下半年營運優於上半年

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 自結 9 月合併營收為 3.51 億元，月減 5.35%，較去年同期成長 6.46%；累計第三季合併營收為 10.76 億元，年成長 4.96%。智伸科表示，受惠於主要客戶對於公司旗下包括安全、動力等系統汽車相關關鍵零組件的拉貨力道增溫，加上新產品汽油高壓泵浦本體零組件也於下半年起逐步挹注公司產能，帶動 9 月及第三季營收年成長。受惠於旗下多款汽車零組件產品整體出貨表現暢旺的挹注，累計前三季合併營收為 32.65 億元，較去年同期成長 12.37%。



智伸科表示，由於其產品有別於其他汽車零組件產品，具有認證難度較高、量產品質及生產良率要求較嚴格、產品壽命長等重要特性，不僅凸顯智伸科與主要客戶共同研發設計的緊密關係，亦驗證智伸科量產能力技術深受高度肯定的競爭利基。隨著主要客戶對於 GDI 相關零組件產品的需求持續增加，將推升公司來自於汽車營收的比重逐步攀高到約 75%，並對公司整體營運帶來正面的挹注。



展望第四季，智伸科指出，看好即將進入汽車產業傳統旺季，旗下汽車部業績表現將為整體營運帶來良好的成長動能。目前汽車整體出貨表現保持暢旺，而新產品汽油高壓泵浦本體的布局不僅順利於今年陸續通過品牌車廠及主要客戶之認證，並於下半年起逐步挹注公司產能，智伸科以期隨著新產品量產產線學習曲線逐步爬升、經濟規模放大，加上公司持續致力於調整產品結構、優化製程及產能配置，將有助於整體毛利率及獲利表現精進，挹注下半年營運優於上半年的成長。



此外，針對中美貿易戰一事，智伸科表示，持續與主要客戶共同觀察中，加上智伸科掌握與主要客戶全球一階汽車零組件供應商多年共同研發設計至量產等關鍵技術優勢，保持與汽車客戶每年開發新款的關鍵零組件產品，且主要開發新產品仍著重於市場新應用技術以及高市場滲透度產品為主，持續為公司產品組合做調整。