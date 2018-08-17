智伸科高壓泵浦Q3開始出貨 今年營收佔比將達15%

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 在汽油高壓泵浦產品這塊目前已陸續通過國際大廠的認證，高壓泵浦本體第三季開始出貨給 Delphi，2018 年底至 2019 年初開始陸續出貨給 Continental 及 Bosch 等大廠，預估今年底的營收比重將達到 15%，其中 Bosch 高壓泵浦本體的新訂單將是帶動汽車產品營收成長動能之一。智伸科第二季由於 DCT 新產品的良率欠佳，且 BorgWarner 的主要客戶長城汽車近期的銷售不如預期導致部分產能閒置，加上新設備仍陸續進駐，且認證及打樣的模具與樣品等相關費用提高，推升整體銷貨成本及營業費用率增加，導致單季毛利率降至 26.91%，獲利創下 10 季以來新低，單季稅後盈餘 0.98 億元，年減 29.25%，每股盈餘 1.19 元，表現遠低於原預期。



近來汽車業持續朝雙離合器及缸內直噴 (GDI) 等技術發展，智伸科雙離合器關鍵零組件產品出貨已開始放大，缸內直噴產品的滲透率也將在全球主要新車銷售市場迅速提升，逐步取代目前的主流燃油噴射引擎。



智伸科汽油高壓泵浦產品目前已陸續通過國際大廠的認證，高壓泵浦本體已於第三季開始出貨給 Delphi，2018 年底至 2019 年初開始陸續出貨給 Continental 及 Bosch 等大廠，將是公司營收另一成長動能。



法人指出，由於上半年的獲利表現低於預期，今年全年每股盈餘約 6.45 元，但明年因今年基期低，成長幅度可期。