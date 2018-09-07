智伸科前8月營收年增逾一成 創同期新高

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 自結 8 月合併營收為 3.71 億元，月增 5%，年增 1.3%；累計前 8 月合併營收為 29.13 億元，年增 13.13%。智伸科指出，受惠於主要客戶針對旗下汽車關鍵零組件的需求持續增加，挹注公司前 8 月營收創歷年同期新高。智伸科表示，8 月為汽車傳統暑休淡季，但旗下主要汽車客戶針對公司旗下缸內直噴引擎 (GDI) 等相關關鍵零組件的拉貨力道仍保持增溫不變下，貢獻智伸科汽車營收比重持續站穩 75% 以上的水準。



由於引擎動力系統等之零組件產品在滲透率持續提升趨勢下，整體出貨表現保持暢旺，隨著主要客戶持續增加拉貨力道，有助於智伸科之訂單能見度保持高檔，並對未來整體營運帶來正面的挹注。



智伸科進一步表示，在新產品汽油高壓泵浦本體的布局開始逐步收割，目前公司除持續量產汽油高壓泵浦相關關鍵零組件產品外，與主要客戶共同密切開發汽油高壓泵浦本體新產品，新產線已順利於今年陸續通過品牌車廠及主要客戶之認證，並於下半年起逐步挹注公司產能。



智伸科指出，雖第三季適逢品牌車廠例行暑休傳統產業淡季，但智伸科仍看好 GDI 等產品持續擴大其市場占有率，帶動旗下汽車客戶對於智伸科之汽車關鍵零組件產品呈現強勁的拉貨動能；另一方面，智伸科亦隨著主要客戶的訂單需求，持續導入自動化設備、建置新產線及調整產能配置，並進行新產品之產線的認證，未來隨著主要客戶因引擎動力系統等應用於新車市場的商機、而加速對旗下相關關鍵零組件的需求大幅增加，將有助於智伸科整體營運保持穩定的成長動能。