蘋果新機上市推升美律9月營收再攀高 Q4可望續旺

美律 (2439-TW) 第 3 季營收 110.62 億元，季增 64.61%，主受惠旺季加持，拉升娛樂產品出貨大增，且蘋果 iPhone XS 系列、iPhone XR 新機上市，帶動揚聲器出貨成長，推升 9 月營收再創歷史新高；天風證券分析師郭明錤指出，XR 是下半年新款 iPhone 投資主軸，美律名列受惠股當中，法人也看好，美律第 4 季營運可望持續成長。

美律 9 月營收 45.64 億元，月增 27.47%，年增 80.24%，連 2 個月創歷史新高，累計前 9 月營收 221.34 億元，年增 35.14%；法人認為，美律第 3 季進入旺季，揚聲器脫離負毛利壓力，有助第 3 季毛利率回復到 15-20% 水準，法人也預估，美律第 4 季有機會持續成長。

郭明錤在 iPhone XS 系列開賣不久後曾出具報告指出，由於 XS Max 銷售優於預期，維持下半年新 iPhone 出貨量 7500-8,000 萬支的預估，XR 換機需求將比去年下半年 iPhone 8 系列好，且有利有年上半年新款 iPhone 出貨成長；他重申 XR 是下半年新款 iPhone 投資主軸，受惠廠商包括立訊、可成、聯德、美律、欣興、頎邦等。

美律基本面表現佳，支撐今 (8) 日股價走強，早盤以 141 元開高，一度拉升至 142 元，漲幅逾 5%，重新站上 5 日線，不過，受台股大盤續挫的拖累，股價拉高後上攻力道不足，盤中漲幅縮小。