港交所擬提高借殼上市門檻 帳目遭否定停牌公司研斷尾求生

港交所 (0388-HK) 早前發出諮詢文件，建議如果會計師對上市公司帳目提出「無法表示意見 」以至「否定意見」，相關公司需停牌直到問題解決為止。

雖然新例落實最快在 2019 年財政年度完結之後才生效。不過，會計界人士指出，已有不少帳目有爭議的二、三線公司，近日已主動聯絡會計師，研究如何將問題項目斬斷。

近年當局不斷收緊監管尺度，例如要求停牌 12 個月 (創業板) 或 18 個月 (主板) 的公司除牌。假若日後會計師提出不利意見，公司須停牌，意味着有機會最終面對除牌極刑。因此，上市公司對諮詢文件不敢掉以輕心，紛紛向會計師查詢解救方法，例如把出問題的項目關閉或者出售。

《星島日報》引述立信德豪會計師事務所董事林鴻恩指出，雖然新例尚在諮詢階段，但如果一間上市公司以往已因問題項目而令公司帳目遭評為「無法表示意見 」，現在必須盡快找出解決辦法，否則債權銀行以及供應商都會十分擔心。

他表示，如果將問題項目出售，公司要留意剩下業務是否足以維持上市地位；假若業務不足，需要集資收購項目，亦要考慮當局早前收緊對集資的監管之後，是否有足夠資金進行收購。

以 2017 年財政年度的帳目來說，現時有 43 間上市公司的帳目遭評為「無法表示意見 」。信永中和 (香港) 會計師事務所管理合夥人盧華基認為，在停牌陰影之下，上市公司管理層相信將更積極與會計師合作，提供所需財務資料，預計這些「無法表示意見 」公司，日後數目將大幅減少。

至於「借殼上市」，市場各界大致贊同收緊對殼股買賣的監管，但仍對當中部分建議有所保留，尤其是對提高收購門檻的意見最受關注，相信諮詢難以原定版本通過。

據港交所 6 月公布的諮詢文件，當中一條是建議注入上市公司的新業務盈餘，要和公司過往 3 年業績合併計算，才可納入符合上市要求的考慮之列。換言之，注入的新業務除了要達到 3 年累計有港幣 5000 萬元盈餘的主板基本標準之外，更要填補上市公司過去 3 年的累積虧損。此建議令殼股的成本大增，讓想借殼上市的企業更難出手成功拯救公司。

據了解，距離公布諮詢結果仍有一段時間。香港《明報》援引市場的分析指出，公司在新建議下更難翻身，小股東權益成為最大犧牲者。小股東隨時因為公司無法引入資金或新業務而成功轉型，而令投資血本無歸。