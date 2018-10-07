山水水泥(00691-HK)恢復股份買賣計劃

山水水泥(00691-HK)公布，董事會欣然宣佈建議恢復計劃，包括：於經延期股東週年大會上建議採納該集團截至2017年12月31日止年度的經審核賬目及報告，藉此應對有關該公司2015年及2016年全年業績的審核事宜；及於股東特別大會上建議授出特別授權，以發行新股份，藉此應對該公司自2015年起持續未能達到上市規則下所規定25%的最低公眾持股量的要求； 以及在轉換未根據轉換協議獲轉換的可換股債券時，發行新股份。

該公司上市證券已自2015年4月16日起暫停買賣。於2017年10月27日，聯交所上市部表明其開展程序取消該公司上市地位的意向，特別是因賬目問題及公眾持股量問題所致。於2018年5月17日，聯交所上市委員會維持上市部的決定，惟將讓該公司應對有關事宜的截止日期延遲至2018年10月31日。

於2018年9月19日，該公司收到上市部對其向上市(覆核)委員會提交的日期為2018年8月8日的文件作出的回應，當中上市部建議上市(覆核)委員會維持上市委員會有關開展程序取消本公司上市地位並要求該公司於2018年10月31日前採取補救行動的決定。自董事會於2018年5月23日成立以來，其已採取多個步驟以應對賬目問題及公眾持股量問題，藉此於2018年10月31日截止日期前恢復買賣公司上市證券。

新董事會自成立以來已積極採取措施以規範該集團的業務活動。新董事會與山東山水(該公司於中國大陸的主要附屬公司)的前管理層就該集團未來的管理及運作進行了具建設性的討論。經此等討論後，新董事會終止了山東山水總部被非法佔領的現象，並於2018年7月接管了山東山水及其附屬公司的所有業務。常張利及吳玲綾(均為該公司執行董事)以及王明波獲選為山東山水董事，自2018年7月26日起生效。山東山水的內部控制、授權及管理流程得以改善，公司章程經修訂並於濟南市工商行政管理局備案。此外，山東山水於2018年8月6日棄用舊公司印章，於同日啟用新公司印章。此等舉措已向濟南市公安廳備案。山東山水法定代表人變動通知及山東山水董事會成員變動通知已於2018年8月30日向濟南市工商行政管理局登記，且山東山水已於同日取得已更新之營業執照。2018年7月27日及2018年9月7日，該公司就此等事項發佈了公告，更多詳情載於相關公告。股東週年大會亦於2018年8月31日於山東山水經營場所順利舉行。

於2018年8月10日，隨畢馬威辭任後，該及落實2017年度經審核賬目及報告。大華馬施雲會計師事務所有限公司已完成審核本公司2017年度財務報表，並全面應對本公司外部核數師就本公司2015年及2016年年報提供的審核保留意見的有關事項。

鑒於聯交所就應對公眾持股量問題規定了2018年10月31日的截止日期，因此該公司建議自股東取得特別授權，以配發及發行974,825,988股有關新發行的新股份及93,004,771股有關剩餘可換股債券轉換的新股份。新股份佔經擴大已發行股份約22.39%。新股份價格乃經該公司及認購人公平磋商後達致，並參考股份公平市價釐定。獨立財務顧問已確認，鑒於該公司目前的狀況：就新發行而言，條款(包括但不限於每股新股份4.20港元的價格)屬公平合理，及按一般商業條款訂立以及符合該公司及其股東的整體利益；及就剩餘可換股債券轉換每股新股份6.29港元的換股價而言，價格屬公平合理及按一般商業條款釐定，及符合該東特別大會上批准的特別授權配發及發行。該發行。該會以便股東批准2017年度經審核賬目及報告，並召開股東特別大會以便股東批准特別授權。

該公司了解，除非及直至該公司證明其已滿足所有復牌條件(即2017年度經審核賬目及報告獲得批准且恢復公眾持股量)並以聯交所滿意的方式遵守上市規則(包括按照上市規則的要求公佈其所有未發佈業績)，否則聯交所不會授予該公司尋求的任何上市批准。