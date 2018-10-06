9月非農就業遠低於預期 但為何市場仍認為數據不「弱」？

9 月美國新增非農就業人數為 13.4 萬，比市場預期少增 5.1 萬人，只有預期的 70% 左右，但分析人士仍認為美國就業市場基本面良好，9 月報告的表現正常。

華爾街見聞總結髮現，多位人士指出，9 月新增就業數據明顯受天氣問題影響，具體來說，「元兇」是颶風 Florence。去年颶風 Harvey 肆虐時也有過就業波動，這並不算真正的意外。

考慮到前兩個月就業人數顯著上修，9 月就業意外弱於預期並沒有反映勞動力市場保持強健的真實水平。何況 9 月失業率還進一步下降，薪資增長穩健，9 月非農就業報告非但不「弱」，反而還有些強勁，只有新增就業這一個暫時的「槽點」而已。

9 月颶風影響嚴重 前兩月上修預示「美好」前景

關於颶風有多大影響，發布非農數據的美國勞工部勞動統計局（BLS）有數據為證：9 月有 29.9 萬人因壞天氣沒有工作，這類失業者比往年 9 月的歷史平均水平多了 21.4 萬人。9 月還有 148.9 萬通常做全職工作的人出於天氣原因選擇做兼職工作。9 月休閒與酒店業就業人數環比減少了 1.7 萬人。

另外華爾街見聞發現，9 月非農就業報告顯示，今年 7 月和 8 月的新增就業人數均大幅上修，分別較前值增加 1.8 萬人和 6.9 萬人、增幅分別為 12% 和 34%，合計增加 8.7 萬人，比 9 月較市場預期少增的人數還多出 3.6 萬人。這可能給 9 月人數未來上修提供了「暗示」，換句話說，9 月數據未來可能有不小的上行空間。

Jefferies 駐紐約的貨幣市場經濟學家 Tom Simons 就指出，8 月新增就業人數得到了大幅上修，9 月本身數據弱於預期完全是因為颶風影響，所以可能要看看下個月的修正後結果。

其他就業指標傳遞向好信號 市場預期聯準會繼續升息

Simons 提到，去年 9 月颶風 Harvey 肆虐期間就業市場也出現過同樣的變化。今年 9 月非農就業報告中的家庭調查更有說服力，調查顯示家庭就業大增、家庭失業率下降。

Pantheon Macro 的首席經濟學家 Ian Shepherdson 則是提到，9 月私人部門的新增非農就業者只有 12.1 萬人，遠低於本周三公布的 9 月 ADP 私人部門就業人數 23 萬，這是因為非農這種官方統計經常受到惡劣天氣的影響。由於 ADP 統計的是用人單位的工資單，無論是否勞動者有沒有拿到當月的薪水，都算就業者，可非農就業報告只把調查期間拿到薪水的人算為就業者。

同時華爾街見聞注意到，9 月非農報告中的失業率由 3.8% 降至 3.7%，平均時薪的環比和年增率增速均符合市場預期，分別為 0.3% 和 2.8%，只比 8 月增速低了 0.1 個百分點。它們都沒有 9 月新增就業數據表現得那麼差。

德意志銀行駐紐約的高級經濟學家 Luzzetti 指出，上一次看到 9 月這麼低的失業率還是在 20 世紀 60 年代末和 70 年代初，也就是將近五十年前。薪資的年增率增速也仍然和聯準會預期的 3% 保持一致。假如美國經濟沒有受到任何衝擊，預計聯準會今年 12 月仍會升息。

Natixis 駐美國首席經濟學家 Joseph LaVorgna 用 Goldilocks（金髮姑娘）這個詞比喻當前美國經濟既不過熱也不受抑制的均衡現狀。他說，至少和最近這些年的歷史表現相比，目前美國經濟表現相當好，雖然不是上世紀 90 年代末那種繁榮，但已經很好了。

巧的是，非農數據發布前，本周聯準會主席鮑威爾在公開講話中兩次用到了「相當正面」（remarkably postive）來評價美國經濟，也展示了他很看好經濟前景的態度。



本周三鮑威爾也由此重申了進一步循序漸進升息的立場，認為按照現在的經濟形勢，已經再也不需要低利率，聯準會再要循序漸進地轉向既不寬鬆也不緊縮的中性利率，而現在距離中性利率還有「一段長路」。

值得注意的是，非農報告公布後，各期限美債殖利率進一步刷新多年最高。數據剛發布時，10 年期美債殖利率從 3.1949% 跌至 3.1854%，下跌近 1 個基點。但 15 分鐘內迅速探底回升，跳漲 4.5 個基點至 3.2309%，創 2011 年 5 月以來最高，打破了此前一日創下的七年新高紀錄 3.2305%。

State Street 的首席投資策略師 Michael Arone 認為，美債殖利率似乎看到了非農數據背後美國就業市場的真正實力，在告訴大家，這還會是一份穩健的報告、強勁的報告。剛開始，大家看到就業數據遜於預期，現在看到表象之下，這還是一份有點穩健的報告，那麼可能利率就還會不斷進一步走高。

『新聞來源／華爾街見聞』