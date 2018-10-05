我國9月CPI年增率1.72% 三大類漲幅超過2%

主計總處今 (5) 日公布 9 月消費者物價指數 (CPI) 年增率來到 1.72%，其中，7 大類項目中有 3 大類 CPI 年增超過 2%，包括雜項類、交通通訊和食物類，主要是因菸價、油價和菜價漲幅有 20-30% 上下不等；而前 3 季 CPI 年增率平均為 1.66%，仍低於台灣央行通膨防線 2%。

9 月 CPI 年增率 1.72%，已連續 3 個月超過 1.5%，主計總處說明，主要是因香菸、油料費、機票和燃氣價格調漲，加上蛋類、蔬菜、乳類及水果價格上揚，不過，通訊設備、通訊費和部分 3C 消費性電子產品價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲 1.64%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 漲 1.20%。

7 大類別 9 月物價比較圖。(圖：主計總處提供)

就各大類別來看，以雜項類年漲 5.08% 最多，主因菸稅調漲，香菸價格上漲 26.83%，加上中秋節所在月份不同 (去年落在 10 月)，節前循例饋贈保母禮金所致。

交通及通訊類漲 2.85%，則是因國際原油價格續居高檔，油料費漲 19.28%，機票也漲 3.24%，不過行動電話和行動通訊費分別跌 9.20%、5.56%，抵銷部分漲幅。

食物類漲 2.46%，主因蛋類受 823 水患影響供給，加上去年同期因芬普尼事件影響需求，比較基期較低，使價格上漲 32.26%，而蔬菜、乳類和外食費分別漲 9.92%、2.89%、2.03%。

若從商品性質別觀察，商品類漲 2.79%，其中，非耐久性消費品 (含食物、能源及香菸等) 漲 4.60%，半耐久性消費品漲 2.08%，耐久性消費品則跌 1.56%。

與主要鄰近國家相比，前 8 月我國 CPI 年漲 1.64%，新加坡漲 0.4%，日本漲 1.0%，南韓漲 1.4%，中國大陸漲 2.0%，香港漲 2.3%。