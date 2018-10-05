【華冠投顧】賴昇楷：恐慌性殺盤出籠 台股繼續往南走 迴轉的先決條件是什麼?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

連日來台股外部受到全球股市下跌、美債殖利率升、美元指數漲，內部受到彭博社點名中國滲透美企衝擊到台廠供應鏈... 等一連串的利空夾擊，今日大盤直接跳空開低摜破前波低點以及上升趨勢線，改變了今年以來跌破年線都能守住前低的慣性，以致停損賣壓傾巢而出，終場大盤 - 201 點，OTC 指數 - 3.66%，台股成為短線最弱勢的市場。

今日各大類股幾乎全盤皆墨，不管高低好壞全數亂殺一通，尤其是內資族群更陷入多頭嚴重虧損的多殺多情形，被動元件、矽晶圓、光學... 之指標股《2327 國巨》、《2492 華新科》、《6488 環球晶》、《6182 合晶》、《3406 玉晶光》全數重挫，逆勢上漲的剩下電信類股《2412 中華電》、《3045 台灣大》、《4904 遠傳》等防禦型個股，還有一些零星的生技股如《1795 美時》、《3176 基亞》、《4142 國光生》... 等。

今日台股成交量大幅放大，低檔也開始有明顯的護盤力道出現試圖止跌，至於能不能穩住則尚待下週確認，確認的條件就是昨日提過的「要見到成交量急縮才代表賣單停歇... 反之如果成交量無法急降，盤勢就不容易止穩」。

大盤短短四個交易日從「萬一」之上摔到 10500 點之下，跌速不可謂不快，跌幅不可謂不大，而低檔爆量的賣壓來源有很大一部分是市場過度恐慌甚至遭到斷頭所殺出的籌碼，這類型的賣壓往往是貼著市價賣，不計價的賣法對價格的破壞力很大，因此要等量縮才具備止穩條件。

＜操作策略＞

操作上仍採取「多空雙向」方式，不過台股跌幅已深且護盤跡象已見，在短線負乖離過大的情況下追空的風險自然變高，可待反彈再找相對弱勢股佈空。

作多搶短則儘量尋找抗跌穩守標的，在這個星期的驚濤駭浪中還能抗跌而且挺立在月線之上的個股所剩不多，像是《6111 大宇資》、《3491 昇達科》、《2449 京元電子》、《1262 綠悅 - KY》、《4743 合一》、《3360 尚立》、《8044 網家》... 等，不過目前作多屬於逆勢而為，因此若有持股必須嚴守停損停利紀律，若是空手則等待前述大盤止穩訊號，另就風險控管角度，低基期的個股會是比較好的選擇，一來停損點好抓，二來下檔風險有限。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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