【日盛投顧】急跌後醞釀反彈

◆盤勢分析

1. 週四美股下跌，加上美國軍演令投資人擔憂台海關係緊張，週五台股開低走低震盪，最高點 10,669 點低於年線（10,829 點）、半年線（10,868 點）、月線（10,848 點）、季線（10,899 點）、5 日線（10,814 點）及 10 日線（10,904 點），最低點 10,446 點一口氣跌破近半年的 5 個低點：09/12 低點 10,667 點、08/16 低點 10,606 點、07/06 低點 10,523 點及 04/26 低點 10,478 點，指數創下近半年新低，但仍守住 02/09 低點 10,189 點，終場指數下跌 201.79 點，跌幅 1.88%，收在 10,517.12 點，成交金額為 1,490.88 億元，大於 5 日均量（1,132 億元）及 20 日均量（1,250 億元）。三大法人合計賣超 84.82 億元：外資賣超 68.51 億元、投信賣超 10.72 億元、自營商賣超 5.60 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：週五下殺出大量，短線有機會反彈。

（2）、均線：支撐為 10,200 至 10,300 點，壓力為年線附近。

（3）、技術指標：RSI 開口向下，5 日 RSI（14）位處超賣區，短線醞釀反彈。

3. 方向可留意半導體、網通、PCB、工業 4.0、Tesla、原物料、金融、生技、越概股、自行車等。

電信、內需、生技、越概相對抗跌

1. 電信：法人資金往 2412 中華電、4904 遠傳、3045 台灣大等電信股避險。

2. 內需：內需與貿易戰相關度低，指標有 2912 統一超、1216 統一、2633 台灣高鐵、9943 好樂迪等。

3. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4130 健亞、3176 基亞、4174 浩鼎、醫材 4107 邦特、4736 泰博、6452 康友 - KY、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍。

4. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

5. 半導體：2330 台積電 7 奈米第四季有機會佔營收比重達 2 成，IC 設計近期回檔幅度較深，可留意 3034 聯詠、2458 義隆電、3035 智原、3227 原相、3527 聚積、3443 創意、5269 祥碩、6435 大中、5299 杰力等。

6.PCB：INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等。

7. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意 6285 啟碁、5388 中磊等。

8. 金融：美國持續升息循環，大陸開放外資比例，金融族群受惠，指標包括 2881 富邦金、2882 國泰金、2891 中信金、2886 兆豐金、2883 開發金、2884 玉山金、2823 中壽、5871 中租 - KY、9941 裕融等。

9. 原物料：塑化可留意 6505 台塑化、1326 台化、4725 信昌化等，造紙可觀察 1906 寶隆、1904 正隆等，鋼鐵重點為 2013 中鋼構、2031 新光鋼等，1101 台泥、1102 亞泥大陸第四季市況佳。

10. 自行車：電動自行車滲透率逐步拉高，9914 美利達、9921 巨大等可受惠。