【華冠投顧】 美軍擬南海軍演打趴亞洲股市

美軍計畫派遣戰艦與戰鬥機，在南海與台灣海峽接近中國領海地區進行自由航行計畫在南海與台灣海峽地區進行軍演，市場認為止舉將會與中國加大磨擦，亞洲股市全面下跌，其中又以台股跌幅最大，上市跌 1.88%，櫃買大跌 3.66%。漲價概念股被動元件、MOSFET、矽晶圓等族群，再度成為殺盤重心，跌幅最大。今日櫃買在下跌一段時間後帶量下跌，如果這是空方最後的宣洩，下周可望迎來止跌反彈的機會。

【個股分析】

(2413) 環科，搶攻車用 ADAS 系統有成，裝置於後保除桿盲點偵測雷達順利打入日本 Honda，出貨 Honda 旗下 4 款轎車系列，預計今年台灣及大陸地區盲點偵測雷達出貨量可望達 22000 台，受惠於網通及 BSD 出貨攀升，環隆今年業績可望逐季成長至第 4 季，今年獲利會比去年好。

(4130) 健亞，治療狼瘡性腎炎用藥 Mycocep，獲得衛福部食藥署上市許可，該藥品享有 5 年行政保護。紅斑性狼瘡國內患者約 3 萬人，市場規模約 10 億元，健亞可望拿下兩位數市占率。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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