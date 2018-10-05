可成9月營收寫歷年同月次高 蘋果啟動拉貨Q4營收動能強

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 今 (5) 日公布 9 月合併營收 92.38 億元，月增 10.7%，年減 19.3%，受惠蘋果 iPhone 機殼拉貨動能增溫，寫下歷年當月營收次高成績；第 3 季合併營收 250.9 億元，季增 20.9%，年減 8.5%；前 9 個月累計營收 662.5 億元，年增 9.5%，創歷年同期新高。

可成表示，由於今年主要產品將於第 4 季推出，第 4 季營收預期可強勁成長，對全年營運展望維持不變。

董事長洪水樹先前在股東會上表示，今年在大客戶新品發表帶動下，業績可望逐季成長，高階筆電與手機仍是主要成長動能，下半年動能將相當強勁，上下半年營收比例，預期將與去年各占 33%、67% 的比重相當。

蘋果今年新推出的 iPhone 中，6.1 吋平價版的 iPhone XR 被視為入門款機種，除螢幕、內建晶片與單鏡頭設計外，其餘規格均與 iPhone X 相去不遠，售價卻相對親民許多，加上先前 iPhone X 銷售表現不如預期，市場認為，iPhone XR 可望帶動 iPhone 換機潮。

據悉，可成由去年 iPhone 8 的 4 成供貨比重大幅拉升，今年將囊括 6.1 吋 LCD 平價版 iPhone XR 逾 6 成訂單，但可成主力供貨的 iPhone XR 拉貨時間較晚，預估可成今年單季營收將在第 4 季來到高峰。