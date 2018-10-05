美磊加持＋新訂單挹注 奇力新9月營收續創新高 年增72%

奇力新 (2456)9 月營收續創新高，集團營收達 20.57 億元，月增 1.74%，年增 72.18%(若去年同月營收含美磊數字，則成長 42.35%)；累計集團前三季營收 134.25 億元，年增 44.68%；包含美磊之合併前累計營收則達 146.25 億元，較去年同期成長 27.09%。個別公司中，奇力新、美磊及旺詮三家公司連續三個月同時創歷史單月新高紀錄。以個別公司而言，奇力新表示，9 月出貨動能仍穩定強勁，本月個別營收為 6.69 億元，較上月營收成長 2.11%，再創歷史單月新高紀錄；較去年同期成長 10.09%。累計 1~9 月奇力新營收 50.75 億元，較去年同期成長 14.76%。



美磊本月個別營收為 3.15 億元，連續 3 個月突破 3 億元，較上月營收成長 0.04%，相較去年同期增加 25.61%，累計 1~9 月美磊營收 23.70 億元，較去年同期成長 6.32%。



奇力新提到，旺詮在厚膜電阻出貨仍持續暢旺，金屬板營收亦持續創新高，本月個別營收為 9.07 億元，較上月營收成長 2.53%，較去年同期則成長 115.28%，連續 7 個月刷新歷史新高紀錄。累計 1~9 月旺詮營收 55.14 億元，較去年同期成長 67.78%。



飛磁本月個別營收 1.73 億元，月減 0.52%，年增 2.53%；累計 1~9 月飛磁營收 16.66 億元，年增 6.12%。奇力新指出，飛磁因中國客戶出貨佔比提高，以致在全產能出貨狀態之下仍無法提升營收，待去瓶頸設備到位增加產量後，營收將有望正向成長。



奇力新提到，近期成功切入大型國際客戶帶進新訂單，因此營收續創新高，展望未來，強化營收及降低成本策略正逐步發酵；先前生產基地如越南海防廠及馬來西亞廠或歐洲波蘭廠的佈局，將可有效減低貿易壁壘風險，今年成長動能及經營績效仍值得期待。