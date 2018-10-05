緩解80％膝蓋痛！喝1杯直接補進關節裡

文／早安健康編輯部

軟骨由水分、膠原蛋白、蛋白聚糖等成分組成，隨著年歲增長，關節軟骨的組成成分會日漸流失，想要改善膝關節疼痛的情形，可以從補充軟骨的組成原料開始。

充足水分：滋養軟骨、潤滑關節

軟骨之所以軟，正是因為含有許多水分， 軟骨水分充足的時候彈性比較好，較能承受體重及動作帶來的衝擊，但是隨著年齡增長，軟骨內的水分會逐漸流失，導致軟骨變硬而容易磨損。美國一項研究發現，每天喝足 8～10 杯水，就可以緩解 80％的關節疼痛。

想知道一天該喝多少水，在沒有特殊疾病的情況下，可以用體重數字（公斤）乘以 30（cc），例如 70 公斤的人每天喝 2100cc 左右的水，如果有腎臟病等疾病則需要和醫師討論。每日飲水量盡量從早到晚平均分配，喝水的時候最好小口慢慢喝，避免等到口乾舌燥才喝。

需要吃或喝膠原蛋白嗎？

豬腳、雞爪等食物含有動物性膠原蛋白（膠質），但是我們吃下之後身體不會直接運用，大量食用反而可能膽固醇超標；另一方面，秋葵、黑木耳、白木耳等僅含有水溶性膳食纖維。基本上只要多補充蛋白質、維生素 C，有了這兩樣原料，體內就會自行合成膠原蛋白了。

此為《早安健康》10 月號《膝關節自癒術》部分內容。完整精采內容全台各 7-11、全家、萊爾富、OK 超商及誠品、金石堂、博客來網路書店熱賣中！早安健康嚴選免運特惠中～

來源：《早安健康》 2018 年 10 月

更多精彩內容請至 《早安健康》