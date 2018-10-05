膝蓋痛原因、看診科別大不同！一張表分辨3大常見關節炎

文／早安健康編輯部

膝蓋疼痛不適，採取對策的第一道門檻就是要找出原因。其實膝蓋疼痛除了關節炎，也可能是周邊組織受傷，不妨用手輕壓關節周圍一圈，如有特別疼痛的位置，代表有周圍組織受傷，如果都不特別疼痛而是膝蓋內部不適，就可能是退化性關節炎等膝關節問題。

在台灣除了退化性關節炎的盛行率較高，類風濕性關節炎、痛風性關節炎也屬於常見關節炎，如出現以下症狀，建議及早就醫檢查及治療控制，可減輕相當程度的後遺症。

病名 退化性關節炎 類風濕性關節炎 痛風性關節炎 盛行率 台灣 50 歲以上人口每 2 人就有 1 人罹患退化性關節炎，女性比例高於男性 台灣約有 10 萬人受到類風濕性關節炎困擾，男女比例約 1：3 台灣痛風盛行率，男性約 3.3%、女性約 1.1% 病因 軟骨磨損，關節活動時缺乏緩衝 免疫機能調控出現異常 血中的尿酸濃度太高 部位 好發於膝關節，但髖關節、腰部、頸部、手指也都有可能罹患 好發於四肢的小關節，例如手指、腳趾，但也可能發作於膝關節 過半數人第一次發作於腳大拇趾第一關節，也可能發作於膝關節或腳踝、手部關節 症狀 活動患部會造成疼痛，休息時稍有緩解，晚期可能造成 O 型腿等關節變形 通常發病部位對稱，紅腫熱痛的急性症狀會持續性一到兩周 膝蓋積水、紅腫疼痛；有時可以在抽出的關節液裡面看到尿酸的小結晶 就診科別 可在骨科或復健科診斷治療 應看免疫風濕科 可在骨科診斷治療 治療 可透過藥物或注射玻尿酸來緩解，嚴重時可能需要開刀更換人工關節 把握發病第一年的治療的黃金期，避免關節受到破壞而僵直變形 服用醫師開立的藥物並多喝水，能幫助尿酸從尿液排出

資料整理：早安健康編輯部

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來源：《早安健康》 2018 年 10 月

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