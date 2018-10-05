美國8月工廠訂單創11個月最大漲幅 耐久財訂單不佳

美國商務部數據顯示，8 月美國工廠訂單終值好於預期，但製造業耐久財新訂單終值遜於預期，扣除飛機後的非國防資本耐久財訂單環比跌幅加深，說明商業設備支出計劃開始降溫。

整體來說，8 月美國工廠訂單表現超好，環比漲幅 2.3%，大於預期增幅 2.1%，創下 2017 年 9 月以來的最大單月環比漲幅，年增率強勁增長了 8.6%。7 月前值跌幅從 0.8% 修正為跌 0.5%。

8 月扣除運輸的工廠訂單環比增長 0.1%，小於 7 月前值增長 0.2%。這說明，8 月工廠訂單增長主要受到交運設備需求的推動，交通運輸設備訂單跳漲 13.1%，創 2017 年 6 月以來最大漲幅。

具體到製造業耐久財新訂單，8 月終值為環比增長 4.4%，略遜於預期和初值的增長 4.5%。扣除運輸類的耐久財訂單環比終值為零增長，遜於初值的環比增長 0.1%，

關鍵指標：8 月扣除飛機的非國防核心資本耐用品訂單終值不佳，環比下跌 0.9%，高於初值跌幅 0.5% 和 7 月終值漲幅 1.5%，表明商業設備投資呈現疲軟跡象。8 月核心資本品出貨量環比下跌 0.2%，弱於初值增幅 0.1%，7 月曾增長 1.2%。

核心資本耐久財的出貨量計入 GDP 計算，是反映企業投資的指標。這一數值去年下半年曾達到兩位數增幅，今年降至個位數漲幅，表明商業設備開支明顯放緩。分析指出，第二季美國商業設備支出放緩，而 2017 年第一季以來一直保持穩健增長。

此前 8 月耐久財訂單初值為環比增長 4.5%，創 2 月以來最大漲幅；7 月的耐久財訂單終值和工廠訂單則創 1 月以來最大單月環比跌幅。耐久財訂單變動較大，2 月和 3 月曾達到環比漲幅 3.5% 和 2.7%，4 月和 5 月則創下 2016 年 6 月以來首次連跌兩個月。

數據發布後，各大類資產變動不大，美元指數跌 0.3%，跌破 96 關口，刷新日低至 95.69，較日高回落逾 40 點。現貨黃金漲近 6 美元或 0.5%，站穩 1200 美元 / 盎司上方。10 年期美債殖利率漲近 3 個基點，交投 3.19%。美股跌幅擴大，道指跌超 130 點，納指跌近 1%，標普 500 跌 0.5%。