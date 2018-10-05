50萬新增就業？為什麼交易員們在議論這個非農「天方夜譚」

強勁的 ADP 就業和 ISM 非製造業指數公布後，明晚我們可能看到一個「天方夜譚」式的超高 9 月美國新增非農就業數據。

10 月 4 日周四，法國興業銀行分析師 Kit Juckes 指出，

私人部門就業和 ISM 非製造業的分項就業數據的變動有很強的正相關性，周三發布的 9 月 ISM 非製造業就業指數達到創紀錄的 62.4，這「預示着」私人部門就業將增加 50 萬人，那將是 1983 年以來最高水平。

不過，Juckes 說，9 月新增就業也有可能遠遜預期，他認為不用立即修改周五公布的 9 月非農報告預期，但市場會在颶風 Florence 和暗示美國經濟狀態不佳的信號面前迎來強勁的非農數據。

雖然 Juckes 只是提到了私人部門就業，但即使這樣也意味著，9 月非農報告整體新增就業可能創造罕見的高記錄，因為無論是私人部門還是整體就業，市場共識預期的新增就業者都還不到 19 萬。

非農周「撞上」聯準會主席講話》提到，本周五市場共識預期 9 月美國非農就業人口增加 18.8 萬，低於 8 月獲得的 20.1 萬，其中私人部門就業增加 18.5 萬，8 月值 20.4 萬。

Juckes 的預測是否準確且不論，本周三公布的 ADP 私人就業數據和 ISM 非製造業指標的確都拿出了靚麗的成績。

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，9 月 ADP 就業增長 23 萬人，創七個月新高，較市場預期多增 27%，較 8 月多增 40% 以上。

項數據是在颶風 Florence 肆虐的情況下創造的。建築業增長了 3.4 萬，商品生產行業的總體貢獻為 4.6 萬。服務業貢獻就業人數最多，為 18.4 萬。

ADP 報告公布稍後，9 月 ISM 非製造業報告也整體向好。不但就業分項指數創歷史新高，而且四個分項指標均上升，新訂單指數創五個月新高，進口訂單創去年初以來新高，物價支付指數創四個月新高。

ISM 非製造業總體指數為 61.6，顯著高於預期的 58 和 8 月前值 58.5，至少創下了史上第二高紀錄。