〈陸晶片駭美企〉傳中國透過駭客晶片攻擊近30家企業 名單赫見蘋果、亞馬遜

《彭博商業周刊》今 (4) 日發表的專題報導稱，據匿名政府和企業消息來源表示，亞馬遜網路服務 (AWS) 和蘋果公司運營的資料中心設備，可能遭中國政府透過設備製造過程中所植入的微型晶片長期監控；不過，蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，皆否認了這項消息。

該報導詳盡敘述了中國如何透過微型晶片，駭進全美近 30 家企業，其中包括亞馬遜、蘋果。2015 年 9 月，亞馬遜以五億美元收購 Elemental Technologies ，爾後 Elemental 與亞馬遜網路服務 (AWS) 合作，為美國中央情報局打造雲計算中心。

Elemental 安裝昂貴的伺服器，藉以處理視訊壓縮等工作，這些伺服器的組裝是由美超微電腦公司 (Super Micro Computer) ，位於中國的工廠負責組裝。

2015 年春末第三方檢測的測試人員發現，Elemental 送來的主機板中所插入的微型晶片，並不是主機板最初設計的一部分，隨即亞馬遜通報美國當局，經調查後，結果令情報界不寒而慄。

調查人員確定，這些晶片允許駭客在任何網路中，建立秘密通道；多名知情人士稱，這些主機板，在中國工廠生產過程中，就被解放軍單位植入駭客晶片。

該報導指出，這些微型晶片被用於收集美國公司的知識產權和商業機密。

Apple、AWS 和 Super Micro 對報導提出質疑，蘋果公司表示，它沒有找到該報導宣稱的晶片。Super Micro 公司表示，並未在製造過程中，發現這種微型晶片。

蘋果公司強調，「我們非常失望的是，彭博的記者在與我們交流時，並未對他們或他們的消息來源可能是錯誤或誤導的可能性抱持開放態度。他們與 2016 年發生的事件混淆，2016 年我們在其中一個實驗室的某個 Super Micro 伺服器上發現一個受感染的驅動程式，調查發發現這是單一偶發性事件，而不是針蘋果所作的針對性攻擊。」

亞馬遜聲明稱，「彭博報導 AWS 在收購 Elemental 公司時，就知道其供應鏈涉及惡意晶片問題或硬體竄改，這不是真的。」

SuperMicro 發言人 Perry Hayes 回應，「中國政府沒有直接介入有關操縱 Supermicro 伺服器的問題。」並發表聲明，網路供應鏈安全是一個共同關注的問題，中國也是受害者。

美國聯邦調查局 (FBI) 和代表中央情報局 (CIA)、國家安全局 (NSA) 的國家情報總監對此事拒絕發表評論。

中國長期被世界各國懷疑從事大規模的間諜活動，但基於硬體製造的間諜活動卻很少被提及。該報導中引述一位美國政府官員表示，中國的目標是長期獲取高價值的公司機密和入侵敏感的政府網路。

美國科技公司使用的大多數電子元件都是在中國生產的。在過去一年中，零部件製造商華為、中興通訊，以及中國監控產品製造商海康威視等公司都遭受美國政府的強烈懷疑和審查。