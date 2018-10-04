iPhone XS、XS Max LTE訊號連接出問題？傳蘋果正調查中

蘋果 (AAPL-US) 正在針對一些客戶在使用 iPhone XS 和 iPhone XS Max 遇到 LTE 連接問題的報告進行調查。

根據一位 iPhone XS Max 用戶的說法，蘋果已要求他安裝一個基頻記錄器來追蹤他的手機連接狀態，為了弄清楚是否有任何需要解決的嚴重問題。

用戶表示收到蘋果的聯繫 (圖: Mac Rumors)

一名用戶 Devin Meredith 週三 (3 日) 在推特上寫道，「蘋果剛剛和我接觸，看看我是否可以回答有關我的 XS Max 手機接收的一些問題」，並補充說「他們正在與一些受影響的用戶進行聯繫，並要求安裝一個基頻記錄器追蹤我的手機與基地台的連接狀況。」

iPhone XS 和 XS Max 兩款設備於今年 9 月 17 日推出，不久後用戶開始抱怨有關 LTE 連接和信號的問題。許多用戶發現 iPhone XS 與 iPhone 8 和 iPhone X 等舊款的手機訊號接收存在顯著差異，似乎與早期的 iPhone 相比，新 iPhone 的訊號更弱。

然而，並非所有產品都問題。雖然有些用戶抱怨訊號連接變弱和速度很慢，但也有些用戶表示感受到 LTE 訊號的改進，這使得問題更加混亂。

問題的根源目前並不清楚。雖然可能是硬體缺陷，但也可能是軟體故障，存在於 iOS 或是電信業者韌體中。蘋果過去就曾推出過類似問題的軟體更新。

具蘋果內部消息人士表示，蘋果的確正在進行「有限的相關數據收集工作」。

蘋果目前已經在測試 iOS 12.1 的更新，其中就可能包含相關的修復程式。如果問題被認為是嚴重的，那麼該公司也可能將會推出一個較小的臨時解決方案。