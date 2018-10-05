美股盤後─債券殖利率上升引發擔憂 道瓊收低201點

由於債券殖利率上升至數年高點，削弱了投資人的投資氣氛，美國股市週四大幅下跌。道瓊盤中大跌達 356 點，創 8 月 10 日以來最大跌幅。

美國 10 年期債券殖利率上升至 2011 年以來高點，突破 3.2%。

分析師說，該利率水準並不讓人擔憂，但二天上升逾 10 基點，則另當別論，上升速度值得注意。



道瓊工業平均指數收低 200.91 點或 0.75% 至 26627.48。

Nasdaq 指數收低 145.57 點或 1.81% 至 7879.51。

S&P 500 指數收低 23.90 點或 0.84% 至 2901.61。

費城半導體指數收低 25.24 點或 1.84% 至 1347.16。

對利率敏感的股票大多下跌，寶僑股價收低 1.3%。銀行股則因利率上升而獲利，摩根大通與美國銀行股價分別上漲 0.9% 與 1.4%。

殖利率上升由週三開始。週三，美國 ADP 公司公布美國私人企業 9 月新增就業 23 萬人，大幅高於 8 月的新增 16.8 萬人。此外，供應管理協會 (ISM) 公布服務業指數上升至新高點。

聯準會 (Fed) 官員的談話，亦推升殖利率走高。週三，Fed 主席鮑爾說，美國央行仍有長路要走，才能使利率達到中性水平。該談話顯示央行可能進一步升息。

分析師說，殖利率走高是反應數月數據顯示美國經濟於 2018 年成長加速，尤其，勞工市場大幅吃緊。

分析師預期利率將進一步走高。美國經濟成長加速，預期 Fed 明年將推升利率至 3.0%。若 10 年期債券殖利率突破 3.50%，不屬意外。

美國於週三公布經濟數據強勁，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 今日早場上漲，而後回檔下跌。

美國今日公布上週初次申請失業金人數下降至 20.7 萬人，接近 49 年低點。週五，美國將公布 9 月就業報告，為市場所重視。